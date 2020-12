Nach Greenpeace-Kampagne: Lidl bekennt sich erstmals zu Pfand

UmweltschützerInnen fordern Einwegpfand mit hoher Mehrwegquote - Andere Lebensmittelhändler müssen jetzt nachziehen

Wien (OTS) - Lidl Österreich hat sich heute in einer Aussendung als erster und einziger Lebensmittelhändler in Österreich für ein Einwegpfand ausgesprochen. Die Ankündigung folgt nach einem Jahr, in dem die Umweltschutzorganisation Greenpeace die Supermarktkette intensiv mit Aktionen vor Filialen und auf Social Media aufgerufen hat, Mehrweg-Pfandflaschen einzuführen.

“Dass Lidl sich nun endlich für ein Pfandsystem ausspricht, ist ein erster positiver Schritt. Es zeigt, dass die Forderungen von Politik, UmweltschützerInnen und WissenschafterInnen und der Wunsch der KonsumentInnen gehört wurden. Für Umwelt- und Klima ist jetzt wichtig, dass der Diskonter ernsthaft die Verpackungsmenge reduziert - und das gelingt mit Mehrweg-Pfandflaschen. Die Einführung eines Einwegpfands ist nicht genug. Dieser Schritt zeigt aber auch, dass die fadenscheinige Blockade der Wirtschaft gegen den 3-Punkte-Plan von Ministerin Gewessler bröckelt - jetzt müssen die anderen Supermärkte nachziehen. Im Kampf gegen Einwegmüll braucht Österreich ein gesetzliches Pfandsystem mit hoher Mehrwegquote”, fordert Lisa Panhuber, Konsumexpertin bei Greenpeace in Österreich.

Die Diskonter in Österreich weigern sich seit Jahren, ein Pfandsystem einzuführen und Getränke in wiederbefüllbaren Pfandflaschen zu verkaufen. Stattdessen überschwemmen sie den Markt mit Einwegverpackungen. Lidl trägt dabei besondere Verantwortung, denn der Konzern ist Händler und Getränkehersteller zugleich. Zur Lidl-Gruppe gehört die Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke GmbH & Co. KG, die laut der Deutschen Umwelthilfe jährlich rund 3,2 Milliarden Getränke in Einweg-Plastikflaschen abfüllt. Das sind doppelt so viele PET-Flaschen wie die ÖsterreicherInnen pro Jahr insgesamt verbrauchen.

Wiederbefüllbare Verpackungen schonen Ressourcen, verbrauchen weniger Energie und reduzieren die Müllberge. Gerade bei Getränkeflaschen ist ein Umstieg auf Mehrweg möglich – waren doch noch in den Neunziger Jahren auch in Österreich rund 80 Prozent der Getränke in Mehrwegflaschen abgefüllt.

- Unterlagen zur Greenpeace Aktion bei Lidl im August 2020:

http://bit.ly/3rckM1k

