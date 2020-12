dm rundet bei Tamponsteuer-Senkung zusätzlich ab

Preise für Menstruationsprodukte werden reduziert

Salzburg/Wals (OTS) - Frauen haben keine Wahl, wenn es um den Kauf von Damenhygieneartikeln geht: Für sie gehören die Periodenprodukte zum Grundbedarf und dieser darf nicht zum Luxus werden – so lauten die Argumente der Befürworter der Senkung der sogenannten Tamponsteuer. Vor Kurzem beschloss der Nationalrat die Senkung der Mehrwertsteuer für Menstruationsprodukte, um die Frauen finanziell zu entlasten.

Preise von 150 Artikeln angepasst



dm gibt diese Senkung direkt an die Kundinnen weiter. Österreichs führender Drogeriemarkt hat rund 150 verschiedene Menstruationsartikel im Sortiment. „Ab dem 01. Jänner 2021 – also am Tag des Inkrafttretens der Steuersenkung – wird diese im dm Regal und auf dm.at berücksichtigt und die Preise zusätzlich auf die nächstniedrigeren 5 Cent abgerundet“, kündigt dm Geschäftsführer Harald Bauer an.

Von der Preisänderung sind dabei nicht nur Tampons, Slipeinlagen und Binden, sondern auch nachhaltig wiederverwendbare Produkte wie Menstruationstassen oder Periodenunterwäsche betroffen.

Rückfragen & Kontakt:

dm drogerie markt GmbH

Mag. Stefan Ornig

Pressesprecher dm drogerie markt Österreich, movea marketing GmbH & Co KG

Tel.: 0662/64 35 79-0

presse @ dm.at