FPÖ-Haider lehnt Impfpflicht strikt ab

Bleibt abzuwarten, ob die Impfung das Politchaos beenden wird

Wien (OTS) - „Angesichts des völligen Versagens der verantwortlichen Politiker europaweit, glauben diese in der COVID-Impfung ein Allheilmittel gefunden zu haben“, erklärte der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider angesichts der heutigen Debatte über eine EU-Impfstrategie zu COVID-19. Das Jahr 2020 habe schonungslos die Unfähigkeit der meisten Politiker in Europa offengelegt, mit einer solchen Herausforderung sinnvoll umzugehen. Statt an einer langfristigen Strategie zu arbeiten, hätten viele Politiker, gerade auch in Österreich, ihr Heil in einem autoritären Politikstil gesucht. „Die Beschneidung grundlegender Bürger- und Freiheitsrechte gehört in Europa inzwischen leider bereits zum guten Ton“, stellte Haider fest. Deswegen sei es nicht weiter verwunderlich, wenn gerade aus dem Eck der autoritären Politversager jetzt der Ruf nach einer Impfpflicht laut werde. „Eine Impfung ist ein Eingriff in den eigenen Körper. Jeder Mensch muss selbstbestimmt über seinen Körper verfügen können. Eine Impfpflicht ist deswegen strikt abzulehnen“, so Haider. Außerdem zeige sich gerade am Beispiel Österreichs deutlich, dass ein autoritärer Politikstil in Verbindung mit Angstrhetorik keineswegs ein Weg aus der Krise sei.

„Bleibt abzuwarten, ob die Impfung dieses Politchaos beenden wird“, meinte Haider. Impfungen seien eine einzigartige medizinische Erfolgsgeschichte; leider würden die Erwartungen an Impfungen in letzter Zeit jedoch zu hoch gesteckt. „Gegen Grippe gibt es nur teilweisen Impfschutz, gegen Aids noch immer keine Impfung. Deswegen ist es grob fahrlässig, einzig auf eine Impfung als Allheilmittel zu setzen“, stellte Haider fest. Mit dieser „Augen zu und durch“ – Strategie sei sowohl der Schutz vulnerabler Gruppen völlig vernachlässigt als auch der wirtschaftliche Schaden maximiert worden.

„Wenn die Gesundheitskrise zu Ende geht, beginnt die Wirtschaftskrise erst. Dann dürfen wir die Trümmer wegräumen, die eine völlig überforderte Polittruppe europaweit hinterlassen hat“, betonte Haider.

