ORF III am Donnerstag: „Die Corona-Bilanz – Sozialminister Rudolf Anschober im Gespräch mit Ingrid Thurnher“ in „Politik live“

Außerdem: „Die Tafelrunde: Der Jahresrückblick“ und „ORF III Spezial“ mit „Heinz Marecek: Ein Fest des Lachens“; Bundesratssitzung live

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information steigt am Donnerstag, dem 17. Dezember 2020, in „Politik live“ mit der Übertragung der „Bundesratssitzung“ um 9.05 Uhr in den Programmtag ein. Der Bundesrat kommt an diesem Tag zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zusammen und widmet sich rund 50 Gesetzesvorlagen. Themen sind u. a. Hass im Netz, weitere Corona-Hilfen und die Senkung einiger Steuersätze. Am Beginn der Sitzung wird Bundesratspräsidentin Andrea Eder-Gitschthaler (ÖVP Salzburg) ihre Abschiedsrede halten, bevor Christian Buchmann (ÖVP Steiermark) im Jänner den Vorsitz übernimmt. Innenminister Karl Nehammer ist in der Aktuellen Stunde in der Länderkammer zu Gast. ORF III überträgt die Sitzung live und kommentiert bis 17.15 Uhr.

In „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) liest Elisabeth Engstler ihre liebste Weihnachtsgeschichte: „Felix holt Senf“ von Erich Kästner. Außerdem wird in der Sendung ein Rubin – zur Verfügung gestellt von „The Natural Gem“ – präsentiert, der im Rahmen der ORF-III-„Licht ins Dunkel“-Gala ersteigert werden kann: https://www.dorotheum.com/lid

Im Hauptabend zeigt „Politik live“ mit „Die Corona-Bilanz – Sozialminister Rudolf Anschober im Gespräch mit Ingrid Thurnher“ (20.15 Uhr) einen etwas anderen Jahresrückblick: Abseits von Neuinfektionen, Reproduktionsfaktoren und 7-Tages-Inzidenzen spricht Ingrid Thurnher im ORF-III-Exklusivinterview mit dem Gesundheitsminister über die Krise, die das Jahr bestimmt hat. Anschober spricht darin über Versuche und Irrtümer bei der Maßnahmensetzung aber auch vom politischen Grenzgang im Kampf gegen das Virus.

Anschließend nimmt „Die Tafelrunde“ in „Der Jahresrückblick“ (21.05 Uhr) 2020 mit Humor. Dazu sind bei Gerald Fleischhacker Andreas Vitásek, Gernot Haas, Aida Loos, Alex Kristan, Manuel Rubey, Lydia Prenner-Kasper, Florian Scheuba, Thomas Maurer und Gery Seidl eingeladen. „ORF III Spezial“ präsentiert um 22.00 Uhr abschließend „Heinz Marecek: Ein Fest des Lachens – Weihnachten einmal anders“. In der Aufzeichnung aus der Burg Perchtoldsdorf 2017 zeigt der Schauspieler und Kabarettist, wie man Weihnachten ohne Stress, dafür lustig-ironisch angehen kann.

