FPÖ – AVISO: Pressekonferenz mit FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer

Wien (OTS) - Sehr geehrte Damen und Herren!

In wenigen Wochen – so die Ankündigungen der Bundesregierung – wird die Corona-Impfung in Österreich starten. Zu diesem Thema und zu weiteren aktuellen politischen Fragen wird FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer bei einer Pressekonferenz informieren, zu der wir Sie sehr herzlich einladen.

PRESSEKONFERENZ

„Corona-Impfung und weitere aktuelle politische Fragen"



Datum: Donnerstag, 17. Dezember 2020

Zeit: 11:30 Uhr

Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 6. Liftstock)

Ihr Gesprächspartner:

NAbg. Norbert Hofer | FPÖ-Bundesparteiobmann

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz live übertragen. Rund eine Stunde nach dem Ende steht ein Mitschnitt der Pressekonferenz (Clean Feed) zu Download bereit. Die Download-Links werden via APA-OTS ausgesendet.

