Barbara Stöckl im Gespräch mit Christoph Wenisch, Michi Kirchgasser, Benno Elbs und Simone Kopmajer

In „Stöckl.“ am 17. Dezember um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der Weihnachtsausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 17. Dezember 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 Infektiologe Christoph Wenisch, Ex-Skirennläuferin und „Dancing Star 2020“ Michi Kirchgasser, der Vorarlberger Bischof Benno Elbs sowie Jazz-Sängerin und Pianistin Simone Kopmajer zu Gast bei Barbara Stöckl. Sie blicken auf ein turbulentes Jahr zurück und lassen dabei auch die guten Seiten dieses schwierigen Jahres 2020 Revue passieren.

Infektiologe Christoph Wenisch steht als Leiter der Abteilung für Infektiologie und Tropenmedizin der Klinik Favoriten an vorderster Front im Kampf gegen das Coronavirus. Dabei war der fünffache Vater am Anfang dieses Jahres aufgrund der Nachwirkungen eines Autounfalls vor vielen Jahren selbst Spitalspatient. In „Stöckl.“ spricht Wenisch über die Herausforderung, seine Genesung und die Corona-Krise unter einen Hut zu bringen, seinen persönlichen Weg in die Medizin und seine Entwicklung vom Kettenraucher zum Triathleten.

„Werft eure Zuversicht nicht weg“, sagt der Vorarlberger Bischof Benno Elbs. Der ausgebildete Psychotherapeut spricht über die Sorgen und Nöte der Menschen in Zeiten wie diesen und gibt Tipps, wie man trotz allem positiv und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken kann.

Michi Kirchgasser hat dieses Jahr ihre Skier gegen Tanzschuhe getauscht und sich in den ORF-Ballroom gewagt – mit Erfolg! Für ihre Leistungen wurde sie von Publikum und Jury mit dem Titel „Dancing Star 2020“ ausgezeichnet. Die Krönung einer spannenden Reise, bei der die ehemalige Skirennläuferin vor allem ihre weibliche Seite kennen-und lieben gelernt hat.

Jazz-Sängerin und Pianistin Simone Kopmajer mischt seit 17 Jahren in der internationalen Jazz-Szene mit und wird in Asien als Superstar verehrt. Mit ihrem neuen Weihnachtsalbum versetzt sie ihre Zuhörer/innen in die passende Stimmung und hat auch eine ganz spezielle Überraschung für die Sendung vorbereitet.

