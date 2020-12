Zierfuß: Wiener Elternvereine bleiben auf Kosten für Desinfektionsmittel sitzen

Neos brechen auch hier ein Versprechen von vor der Wahl – Neue Volkspartei Wien fordert Kostenrefundierung

Wien (OTS) - „Im letzten Schuljahr herrschte Chaos an den Wiener Schulen. An zahlreiche Schulen wurde nicht ausreichend Desinfektionsmittel von der Stadt Wien geliefert. Es mussten deshalb an vielen Standorten Elternvereine einspringen, um die Versorgung mit Desinfektionsmittel sicherzustellen. Die Kosten dafür trugen die Elternvereine selbst, was wir nicht hinnehmen können“, so Bildungssprecher Harald Zierfuß.

Einem Antrag der neuen Volkspartei Wien zur Rückerstattung dieser Kosten stimmten die Neos im September-Gemeinderat noch zu. Auf die heutige ÖVP-Anfrage im Rahmen der Fragestunde im Wiener Gemeinderat, ob bereits eine Lösung zur Rückerstattung des Geldes an die Elternvereine gefunden wurde, kam keine Antwort vom zuständigen Stadtrat Wiederkehr. „Wir sind verärgert, dass Stadtrat Wiederkehr nun nichts mehr davon wissen möchte. Nun bleiben die Elternvereine wohl endgültig auf den Kosten sitzen“, so Zierfuß und abschließend: „Jetzt sieht man, wie die Neos sich in der Stadtregierung verhalten. An die eigenen Versprechen von vor der Wahl erinnert man sich dort nicht mehr.“

