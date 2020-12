Der Stadt Wien Podcast widmet sich starken Frauen und der Digitalisierung

Staffel 3 mit acht neuen Folgen jetzt online auf wien.gv.at/podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt

Wien (OTS/RK) - Es sind gerade Frauen, die vor Herausforderungen stehen, wenn sich die Gesellschaft ins Digitale bewegt. Wie umgehen mit Home Office und unbezahlter Arbeit daheim? Wie umgehen als Eltern, wenn die Kids auf TikTok und Co. nicht nur „safen“ Internet-Content beziehen? Was tun starke Frauen, wenn sich die Gesellschaft immer mehr in den Online-Bereich bewegt? Der Stadt Wien Podcast beleuchtet in der neuen Staffel starke Frauen und ihre Rolle bei der Digitalisierung und lässt acht ausgewiesene Expertinnen ausführlich zu Wort kommen. Jetzt zu hören auf www.wien.gv.at/podcast

Schon früh lernen Kinder den Umgang mit digitalen „Devices“, und oft schwingt das Thema Sexualität mit. Wie sollen Jugendliche umgehen mit „nude pics“ und Cybermobbing im Klassenverband? Expertinnen wie Barbara Buchegger (saferinternet.at) und Claudia Throm (Stadt Wien – Frauenservice) erzählen, wie Eltern pädagogisch richtig handeln können – zu hören in Folgen 1 und 2 der neuen Staffel. Vorbei die Zeit, als „Prinzessin Peach“ von „Super Mario“ gerettet werden musste – heute sind es Heldinnen, die Abenteuer auf der PlayStation erleben. Was starke Frauen in Videospielen ausmacht, erklärt Ricarda Götz vom Frauenservice der Stadt Wien in Folge 5. Und was der Schwenk aufs „Home Office“ für das klassische Rollenbild bedeutet, erläutert Katharina Mader in Folge 3.

„Frauenpolitik geht uns alle an. Mit dem neuen Podcast holt die Stadt Wien starke Frauen vor den Vorhang. Vorbilder sind ein wichtiges Thema, um veraltete Rollenbilder aufzubrechen. Im Podcast kommen Frauen zu Wort, die andere Frauen und Mädchen stärken und ihnen Mut machen – gerade im Bereich der Digitalisierung. Eine wichtige Botschaft ist: Traut euch alles zu!“, sagt Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál zu den neuen Folgen im Podcast.

Innovations-Stadträtin Ulli Sima sagt: „Die weiblichen Stimmen im Podcast sind ein lebhaftes Zeichen, dass Frauen die Stadt mitgestalten, insbesondere im digitalen Bereich. Wien setzt auf Fortschritt und die Themen der Zukunft – es ist wichtig, mit dem Podcast die engagierten Wienerinnen zu zeigen, die das Wien von morgen gestalten.“

Der Stadt Wien Podcast geht in Staffel 3 - Service

Der Stadt Wien Podcast steht kostenlos zur Verfügung und ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. Weitere Informationen auf www.wien.gv.at/podcast

