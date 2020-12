Alexander Feldmann bildet zusammen mit Barbara Bliefert neue mecom-Geschäftsführung (FOTO)

Hamburg (OTS) - Die mecom (Medien-Communikations-Gesellschaft mbH) wird ab dem 1. Januar 2021 von einer neuen Doppelspitze geführt. Alexander Feldmann (51), bisher Prokurist der mecom, bildet zusammen mit Barbara Bliefert die neue Geschäftsführung. Die mecom ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Nachrichtenagenturen dpa, dpa-AFX, AFP, epd und KNA. Der bisherige mecom-Geschäftsführer Norbert Schmidt-Banasch konzentriert sich ab Januar komplett auf seine Aufgaben als Chief Technology Officer (CTO) der dpa-Gruppe und auf die Geschäftsführung der dpa-IT Services GmbH.

"Die neu aufgestellte Geschäftsführung mit Alexander Feldmann und Barbara Bliefert ist ein Gewinn für die gesamte dpa-Gruppe sowie für die anderen Gesellschafter der mecom", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Alexander Feldmann hat in seiner bisherigen Funktion als Prokurist viele wichtige Impulse für das Unternehmen gesetzt und gezeigt, dass er in diesem Wachstumsmarkt erfolgreich als strategischer Kopf und operativer Macher agiert", so Peter Kropsch weiter.

Das Geschäftsfeld der Medien-Communikations-Gesellschaft - kurz mecom - ruht wesentlich auf zwei Säulen. Einerseits die schnelle und sichere Übertragung von Medieninhalten an die angeschlossenen Redaktionen per Internet- oder Broadcast-Technologie. Andererseits hat die mecom in den vergangenen Jahren erfolgreiche Technologien für Sicherheitsbehörden und Unternehmen entwickelt, damit diese im Krisenfall Redaktionen sowie Bürgerinnen und Bürger unabhängig von den öffentlichen Netzen erreichen können.

"Ich freue mich, mit Alex Feldmann in Zukunft einen Kollegen an meiner Seite zu haben, der seit zehn Jahren für die Themen Business Development, Vertrieb und Produktentwicklung bei der mecom steht und damit wesentlich zum erfolgreichen Ausbau des Geschäftsbereiches Sicherheitskritische Kommunikation beigetragen hat", sagt mecom-Geschäftsführerin Barbara Bliefert.

Alexander Feldmann ist seit 2011 für die mecom tätig. Er startete als Key Account Manager und wurde dann Head of Business Development und Prokurist. Von 2009 bis 2011 arbeitete Alexander Feldmann als Unternehmensberater. Zuvor war er für die Firmen etracker und Navigon aktiv. Geboren 1969 in München studierte Alexander Feldmann bis 1997 Rechtswissenschaft in Hamburg.

"Ich freue mich auf die Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Barbara Bliefert in einer neuen Führungsstruktur", sagt Alexander Feldmann. "Wir wirken als Führungsteam bereits seit längerer Zeit zusammen und haben - auch in schwierigen Zeiten - unter Beweis stellen können, dass wir die strategische Neuausrichtung der mecom erfolgreich weiter umsetzen werden."

Über mecom:

Die mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH (kurz: mecom) mit Sitz in Hamburg wurde 1989 gegründet und ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Nachrichtenagenturen dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH, KNA Katholische Nachrichten-Agentur GmbH, GEP Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik gGmbH und AFP Agence France-Presse GmbH. Die dpa hält als größter Gesellschafter 50 Prozent der mecom-Anteile. Als moderner IT-Dienstleister entwirft und betreibt mecom innovative und maßgeschneiderte Lösungen für professionelle Kommunikationsanwendungen. Dazu gehört insbesondere die zuverlässige Übermittlung sensibler Daten via Satellit im Broadcast-Verfahren oder via Webtechnologie. Für die Bundesrepublik Deutschland entwickelt und betreibt mecom das Modulare Warnsystem MoWaS. MoWaS ermöglicht es Bund, Ländern, Landkreisen und Städten jederzeit offizielle Warnmeldungen über Redaktionen, Warn-Apps und viele andere Kanäle zu verbreiten.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 150 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 177 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).

Mehr unter www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)

Social media: www.dpa.com/de/social-media

