Banner holt Großauftrag in Nordamerika

Banner Batterien erhält den Zuschlag für einen Auftrag über 60 Millionen Euro in Nordamerika. Der Auftrag für den Leondinger Produzenten umfasst 1,5 Millionen Blei-Säure-Batterien.

Leonding (OTS) - Banner Batterien hat einen Großauftrag in Nordamerika erhalten. Das Gesamtvolumen beträgt rund 60 Millionen Euro. In den nächsten Jahren werden insgesamt rund 1,5 Millionen Batterien in die Vereinigten Staaten und Kanada geliefert.

Breite Risikostreuung

Mit diesem Markteintritt ist Banner eine Erweiterung des Absatzgebietes gelungen, das bisher einen starken Fokus auf Europa hatte. „Dieser Großauftrag trägt wesentlich zur Sicherung von Arbeitsplätzen in Österreich bei. Die neue Absatzregion Nordamerika führt zu einer noch besseren Risikostreuung,“ freut sich Andreas Bawart, Kaufmännischer Geschäftsführer von Banner.

1,5 Millionen Batterien für Nordamerika

Banner Batterien richtet sich mit seinen Starterbatterien nun erstmals langfristig jenseits des Atlantiks aus. Das Unternehmen freut sich über den 60 Millionen Euro Auftrag für einen Kunden der Automobil-Industrie in den USA. „Ab 2021 liefern wir jährlich Blei-Säure-Batterien im sechsstelligen Bereich in die USA“, sagt Franz Märzinger, Bereichsleiter Vertrieb und Marketing bei Banner. „In Nordamerika liegt der Marktanteil von europäischen Fahrzeugen bei etwa 15 Prozent. Das Marktpotenzial ist daher sehr groß“, so Märzinger.

Mit diesem Auftrag kann Österreichs einziger Hersteller von Starterbatterien dem coronabedingt schwierigen Marktumfeld in Europa positiv entgegenwirken. „Unsere Produkte sind durch ihre hohe Qualität sehr stark in Nordamerika und auch in Asien gefragt“, sagt Märzinger.

Nachhaltigkeit „Made in Austria“

Die Blei-Säure-Batterie von Banner ist Vorbild für ein ressourcenschonendes und nachhaltiges Qualitätsprodukt „Made in Austria“. Der richtungsweisende Recyclingkreislauf bei Banner, bei dem 99,9 Prozent der Altbatterien wiederverwertet werden, setzt nun auch international Maßstäbe für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Für 2020 erwartet Banner trotz der schwierigen Bedingungen ein leichtes Wachstum.

Banner Batterien auf einen Blick

