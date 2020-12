NNG LLC wählt Udacity für Mitarbeiterschulungen im Bereich neuer Technologien

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - NNG LLC, Entwickler von Navigations- und Infotainmentsystemen der nächsten Generation für die größten Automobilunternehmen der Welt, hat heute eine Partnerschaft mit Udacity, einer globalen Online-Schulungsplattform bekannt gegeben, die Unternehmensmitarbeiter weltweit auf ihre zukünftige Karriere vorbereitet und Weiterbildungen in spezifischen Bereichen wie Bilderkennung, Sensor-Fusion und Data Engineering anbietet.

Die in Zusammenarbeit mit Branchenführern entwickelten Nanodegree®-Programme von Udacity bieten praktische, auf reale Szenarien zugeschnittene Projektarbeit, die von Vorlesungen mit Dozenten ergänzt wird. NNG entschied sich aufgrund der Ausgewogenheit zwischen Theorie und Praxis in der Lernmethodik für Udacity. Die Lernenden absolvieren praktische Übungen und Projekte, die ihre Wissensgrundlage erweitern und gleichzeitig sicherstellen, dass sie ihre Fähigkeiten auf reale Szenarien anwenden können. Mit der Nutzung der Nanodegree-Programme von Udacity möchte NNG einen Pool von Fachleuten aufbauen, die dem Unternehmen dabei helfen, Geschäftsmöglichkeiten im Automobilbereich zu nutzen.

"Nachdem ich persönlich ein Udacity-Nanodegree-Programm absolviert habe, kann ich bestätigen, dass die Weiterbildung meine Fachkenntnisse erweitert hat", erklärte Dr. Martin Pfeifle, Chief Technology Officer von NNG. "Ich sehe viele Möglichkeiten für unsere Ingenieure, das Schulungsmaterial mit ihrem Wissen zu kombinieren, um neue und innovative Produkte zu entwickeln, die die spezifischen Bedürfnisse unserer Benutzer hinsichtlich sicherer Navigation besser erfüllen. Ich freue mich besonders darauf, zu sehen, wie unsere Mitarbeiter ihr neues Wissen auf kreative und unerwartete Weise anwenden."

Ziel des Programms ist es, Ingenieure auszubilden, die ihre neu erworbenen Fähigkeiten nutzen können, um innovative Funktionen und Dienstleistungen zu entwickeln, sodass wir mit dem Wachstum des Infotainments im Fahrzeug Schritt halten können. Durch die Kombination der vorhandenen Kenntnisse in den Bereichen Suche, Routing und Guidance mit den neuesten Machine Learning- und Big Data-Technologien plant NNG beispielsweise, vorausschauende und standortbezogene Benutzererfahrungen wie automatische Zielerfassung, Verkehrswarnungen und erweiterte realitätsbasierte Lenkung anzubieten. Darüber hinaus möchte NNG seine Belegschaft weiter ausbilden, um den Erstausrüstern und ihren Zulieferern effizientere und effektivere Lösungen für die Zusammenarbeit und gemeinsame Entwicklung anzubieten.

"NNG ist bestrebt, einen Talentpool mit Fachkenntnissen für Technologien im Bereich selbstfahrender Autos wie Positionierung, Kamerakalibrierung und Objekterkennung aufzubauen", erklärte Tamás Kerecsen, Chief Technology Innovation Officer von NNG. "Wir hoffen, dass wir unsere Kollegen durch den Zugang zu hochmodernen Technologie-Schulungsprogrammen über Udacity motivieren und inspirieren können, innovative Lösungen zu entwickeln."

"In der heutigen sich rasant verändernden technologischen Landschaft ist die Förderung der Arbeitskräfte der Schlüssel zum Geschäftserfolg", so Gabe Dalporto, CEO von Udacity. "Wir fühlen uns geehrt, dass NNG sich für eine Partnerschaft mit Udacity entschieden hat, um seine Mitarbeiter in wichtigen Fähigkeiten für die Zukunft zu schulen und damit ihre Visionen im Bereich der Technologie umzusetzen."

Informationen zu NNG

NNG, ein weltweit tätiges Unternehmen für Automobilsoftware, setzt sich dafür ein, allen das bestmögliche Fahrerlebnis zu bieten. Das Unternehmen bietet außergewöhnlich hochwertige Lösungen für vernetzte Navigation, Cybersicherheit und eine verbesserte Benutzererfahrung.

Die für ihre iGO-Navigationssoftware bekannten Lösungen werden hauptsächlich in White-Label-Produkten für große Automobilunternehmen eingesetzt. Die NNG-Navigation ist auf über 60 Millionen Geräten weltweit installiert, wird derzeit von 38 Automarken verwendet und wächst weiter.

NNG betreibt Niederlassungen auf allen Kontinenten (USA, Brasilien, Schweiz, Ungarn, Israel, China, Südafrika, Japan, Russland und Südostasien) und sorgt auf diese Weise für hoch lokalisierte Lösungen und die Zusammenstellung der besten verfügbaren Inhalte auf jedem Markt.

Weitere Informationen: https://nng.com

Informationen zu Udacity

Udacity ist eine globale Online-Akademie zur Förderung der digitalen Transformation und Beschleunigung von Time-to-Market-Initiativen für Fortune-500- und Global-2000-Unternehmen. Die Udacity-Programme bieten durch eine Reihe von Nanodegree®-Programmen branchenspezifische Praxis-Fähigkeiten, die unter anderem aus Online-Kursen und Projektarbeiten in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Datenwissenschaft, autonome Systeme und Cloud Computing bestehen. Udacity arbeitet zur Förderung technischer Weiterbildungsmaßnahmen mit erfahrenen Dozenten und mehr als 200 Partnern aus der Industrie weltweit zusammen, darunter AT&T, Google, Facebook, Mercedes-Benz und NVIDIA. Das private Unternehmen mit Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, betreibt Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Ägypten, Deutschland, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weitere Informationen finden Sie unter www.udacity.com.

