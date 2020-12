HONOR Weihnachtsgeschenk 2020 zum Jubiläum für HONOR Fan Fest mit überraschenden Deals im HIHONOR Store

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - HONOR bietet am 16. Dezember einen exklusiven Fans Festival Sales an, bei dem es bis zu 100 Pfund Rabatt auf Weihnachtsangebote gibt

Als zweite Runde des großen Verkaufs unter den HONOR Weihnachtsgeschenken 2020 hat HONOR überraschende Angebote für die weltweiten HONOR Fans vorbereitet, und zwar im HIHONOR Store. Um den 7. Jahrestag zu feiern, veranstaltet HONOR nun das HONOR Fan Fest 2020, mit einer Reihe von lustigen Events bis zum 16. Dezember in der HONOR Community. Um das HONOR Fan Fest 2020 aufzuwerten und die Fans zu belohnen, bietet HONOR den exklusiven Fans Festival Sales an, der vom 16. Dezember um 18:00 Uhr bis zum 17. Dezember um 02:00 Uhr morgens läuft und bis zu 100 Pfund Rabatt auf attraktive Angebote im HIHONOR Store bietet.

HONOR präsentiert jede Nacht von 20:00 Uhr bis 02:00 Uhr verlockende Angebote im Rahmen des Night Flash Sales für HIHONOR England, HIHONOR Deutschland, HIHONOR Italien, and HIHONOR Spanien, wobei das jeweilige Angebot vom lokalen Bestand abhängig ist. Außerdem gibt es diesen Monat bis zu 110 EUR Rabatt auf HIHONOR France diesen Monat.

HONOR Night Flash Sale GB - Bis zu 100 Pfund RABATT

Die HONOR MagicBook Serie wird mit folgenden Sonderangeboten für die Fans Festival Sales vorgestellt: HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) kostet 569,99 Pfund mit einem Preisnachlass von 100 Pfund. HONOR MagicBook Pro (AMD Ryzen 5, 4600H/16GB+512GB) kostet 779,99 Pfund mit einem Preisnachlass von 70 Pfun. Sowohl das HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5, 3500U/8GB+256GB) als auch das HONOR MagicBook 15 (AMD Ryzen 5, 3500U/8GB+256GB) kosten 499,99 Pfund mit einem Preisnachlass von 50 Pfund.

HONOR Night Flash Sale Deutschland - Bis zu 130 EUR RABATT

HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5, 3500U/8GB+256GB) kommt mit einem HONOR 8A 2020 (Wert: 149,9 EUR) zum Preis von 599,9 EUR. HONOR MagicWatch 2 (46 mm, Flachsbraun) kostet 119,9 EUR nach einem Preisnachlass von 80 EUR. HONOR Watch Magic (Silber) kommt mit kostenlosem HONOR Watch Magic Strap (Wert 29,9 EUR) und kostet 79,9 EUR nach einem Preisnachlass von 120 EUR. HONOR Watch GS Pro im Bundle mit einem HONOR Router 3 (Wert: 79,9 EUR) kostet nach einem Preisnachlass von 70 EUR 179,9 EUR. HONOR Magic Earbuds kosten 79,9 EUR nach einem Rabatt von 20 EUR.

HONOR Night Flash Sale Italien - Bis zu 60 % RABATT

HONOR Watch GS Pro wird mit den kostenlosen HONOR Magic Earbuds (Wert: 99,9 EUR) zum Preis von 209,9 EUR oder mit einem HONOR Router 3 (Wert: 79,9 EUR) zum Preis von 179,9 EUR geliefert. HONOR Watch ES kostet 79,9 EUR nach einem Preisnachlass von 20 EUR oder kommt mit einem HONOR Router 3 zum Preis von 99,9 EUR. HONOR Watch Magic wird mit dem HONOR Watch Magic Armband (Wert 29,9 EUR) und den HONOR Classic Earphones (Wert 29,9 EUR) zum Preis von 79,9 EUR geliefert. HONOR MagicWatch 2 (46mm, Charcoal Black) kostet 109,9 EUR nach einem Preisnachlass von 60 EUR.

HONOR Night Flash Sale Spanien - Bis zu 65 % RABATT

HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) wird im Bundle mit einem HONOR Band 5 (Wert 34,9 EUR) zum Preis von 649,9 EUR angeboten. HONOR Watch GS Pro im Bundle mit dem HONOR Router 3 (Wert 79,9 EUR) zum Preis von 179,9 EUR oder im Bundle mit den kostenlosen HONOR Magic Earbuds (Wert 99,9 EUR) zum Preis von 209,9 EUR. HONOR Watch ES kostet 79,9 EUR nach einem Preisnachlass von 20 EUR. HONOR MagicWatch 2 (42 mm, Agate Black) kostet 99,9 EUR nach einem Preisnachlass von 70 EUR. HONOR 9X Lite kostet 169,9 EUR nach einem Preisnachlass von 30 EUR.

16. Dezember: Exclusive HONOR Fans Festival Sales

HONOR bietet bis zu 100 Pfund Rabatt auf verlockende Angebote, die am 16. Dezember von 18:00 bis 02:00 Uhr exklusiv im HIHONOR Store erhältlich sein werden, um allen unseren Fans im Jubiläumsjahr unsere große Dankbarkeit zu zeigen. Entdecken Sie unten verschiedene Angebote für verschiedene Länder:

17. Dezember: Teilen Sie Ihre weihnachtlichen Fotos und gewinnen Sie HONOR 9A



Nehmen Sie am Wettbewerb "Share the Christmas Spirit with HONOR" teil, indem Sie ein Foto mit Bezug zum Thema unter dem Beitrag in der HONOR Community vor Mitternacht des 17. Dezembers teilen, um eine HONOR 9A zu gewinnen. Außerdem erhält jeder Teilnehmer eine exklusive jährliche Weihnachtsmedaille im Mitgliederprofil. Für weitere Details, einschließlich aller HONOR FAN FEST Events und der Bekanntgabe der glücklichen Gewinner, besuchen Sie die HONOR Community.

