Microsoft und Warner Bros. Pictures versammeln mit LeBron James, Bugs Bunny und Xbox ein All-Star-Team, um Gaming und Coding Education zu feiern, inspiriert von dem kommenden Animations- und Live-Action-Abenteuer "Space Jam: A New Legend"

Redmond, Washington (ots/PRNewswire) - Fans können ihre besten Videospielideen einreichen und an kostenlosen Coding-Workshops mit Microsoft teilnehmen

Microsoft Corp. und Warner Bros. gehen eine epische Partnerschaft ein, um die Veröffentlichung des neuen Films "Space Jam: A New Legend", zu feiern, der 2021 herauskommt. Im Rahmen der Kampagne arbeitet Xbox mit dem Basketball-Champion und Kultur-Ikone LeBron James, Bugs Bunny und dem Rest der Looney Tunes Tune Squad zusammen, um die Coding-Ausbildung zu verstärken und ein Original Xbox-Videospiel im Arcade-Stil zu entwickeln, das vom Film inspiriert ist.

Wie auf Instagram-Seite angekündigt, sind LeBron und Bugs Bunny auf der Jagd nach den besten von Fans eingesandten Videospielideen. Ab dem 14. Dezember bis zum 30. Dezember können Fans ab 14 Jahren die offizielle Website besuchen, die offiziellen Regeln einsehen und ihre Spielideen einreichen. Um teilzunehmen, wählen die Fans anhand eines Key-Images ein Spielgenre ihrer Wahl aus und beschreiben dann die Spielidee in weniger als 500 Wörtern.

Zwei Gewinner werden ihre Ideen im offiziellen "Space Jam: A New Legend"-Videospiel im Arcade-Stil zum Leben erwecken, das als Perk für Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder 2021 erhältlich sein wird. Die Gewinner erhalten außerdem die folgenden Preise: ihren Namen im Abspann des Spiels; ein exklusives Gewinnerpaket mit signierten und authentifizierten LeBron James-Memorabilien, "Space Jam: A New Legend"-Merchandise und Nike-VIP-Pakete sowie eine personalisierte Xbox Series S-Konsole; eine private Vorführung des Films für Freunde und Familie; und ein virtueller Microsoft-Coding-Workshop für ihre lokale Gemeinde.

Um Programmierern aller Altersgruppen eine Starthilfe für ihre Kreativität zu geben, veranstalten die Microsoft Stores einen kostenlosen und einzigartigen auf "Space Jam: A New Legend" basierenden virtuellen Workshop zur Erstellung von Videospielen. Die Schüler bauen einen spielbaren Prototyp eines Videospiels mit Hilfe von blockbasiertem Coding auf der MakeCode Arcade Plattform, während sie etwas über die professionellen Fähigkeiten und STEAM-Karrieren lernen, die mit Spieldesign zu tun haben. Zusätzliche Ressourcen und andere kostenlose Workshops, die neue Fähigkeiten vermitteln und Kinder in dieser Ferienzeit unterhalten, finden Sie auf der microsoft.com Seite für virtuelle Schülerworkshops.

Es gibt auch zwei, auf Filmthemen basierende Microsoft Learn Lektionen, die sich an erfahrenere Programmierer, ältere Jugendliche, Schüler und Erwachsene richten und sich darauf konzentrieren, wie man Spielerstatistiken nutzt, um mitten im Spiel Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Die erste Lektion beinhaltet Vorhersage von Effizienzwerten mit maschinellem Lernen und Visual Studio Code, unter Verwendung von Daten von menschlichen und Tune Squad Basketballspielern. In der zweiten Lektion geht es darum, eine Web-App zu bauen, die mit Hilfe von zusätzlichen Machine-Learning-Modellen in Echtzeit einem Trainer bei der Entscheidung hilft, wer eine Wasserpause braucht und wer im Spiel eingesetzt werden sollte, um die höchste Gewinnwahrscheinlichkeit zu erzielen.

Der Videospiel-Wettbewerb, die Coding-Workshops und der Unterricht stehen im Einklang mit Microsofts größerer Skilling-Initiative, die darauf abzielt, 25 Millionen Menschen - einschließlich derjenigen aus unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen - dabei zu helfen, neue digitale Fähigkeiten zu erwerben und sie auf ihre Leidenschaften anzuwenden.

INFORMATIONEN ZU SPACE JAM: A NEW LEGEND

Welcome to the Jam! Basketball-Champion und Kulturikone LeBron James begibt sich mit dem Animations-/Live-Action-Event "Space Jam: A New Legend" an der Seite des zeitlosen Tune Bugs Bunny auf ein episches Abenteuer von Regisseur Malcolm D. Lee und einem innovativen Filmteam, darunter Ryan Coogler und Maverick Carter. Diese transformative Reise ist ein manisches Mashup zweier Welten, das zeigt, wie weit manche Eltern gehen, um mit ihren Kindern in Kontakt zu treten. Als LeBron und sein kleiner Sohn Dom von einer bösartigen künstlichen Intelligenz in einem digitalen Raum gefangen werden, muss LeBron sie sicher nach Hause bringen, indem er Bugs, Lola Bunny und die ganze Bande der notorisch undisziplinierten Looney Tunes zum Sieg über die digitalisierten Champions der künstlichen Intelligenz auf dem Spielfeld führt: eine schlagkräftige Truppe von Basketballstars, wie man sie noch nie gesehen hat. Es ist Tunes gegen Goons in der größten Herausforderung seines Lebens, die LeBrons Bindung zu seinem Sohn neu definieren wird und ein Licht auf die Kraft des Selbstseins wirft. Die einsatzbereiten Tunes zerstören Konventionen, laden ihre einzigartigen Talente auf und überraschen sogar "King" James, indem sie das Spiel auf ihre eigene Weise spielen.

INFORMATIONEN ZU MICROSOFT

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter einer intelligenten Cloud und einer intelligenten Edge. Seine Mission ist es, jeden Menschen und jede Organisation auf dem Planeten zu befähigen, mehr zu erreichen.

