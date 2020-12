SPÖ-Deutsch: Versuch der ÖVP, erfolgreichen LH Doskozil anzupatzen, zeigt, wie blank die Nerven bereits liegen

Ohne Einsatz der Länder und Gemeinden hätte sich türkis-grüne Pannenserie auch bei Durchführung der Tests fortgesetzt

Wien (OTS/SK) - „Dass die ÖVP versucht, den erfolgreichen Landeshauptmann Doskozil anzupatzen, nur weil dieser die mangelnde Kommunikation der türkis-grünen Regierung im Vorfeld der Massentestungen kritisiert hat, ist ungeheuerlich und zeigt, wie blank die Nerven bereits liegen! Wie so oft betreibt Türkis Negative Campaigning, um vom eigenen Versagen abzulenken“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch heute, Dienstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Doskozil hat Recht. Denn die geringe Beteiligung an den Massentests ist die Folge der dilettantischen Vorbereitung dieser Regierung“, so Deutsch, der einmal mehr die wichtige Rolle der Länder und Gemeinden betont: „Ohne die BürgermeisterInnen und Organisationen – wie etwa das Bundesheer – hätte auch die Durchführung der Tests nicht funktioniert und die türkis-grüne Pannenserie hätte sich fortgesetzt. Die zahlreichen HelferInnen haben mit ihrem Einsatz gerettet, was zu retten war“, so Deutsch. (Schluss) lp

