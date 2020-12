2. Musikwunschtag zugunsten Licht ins Dunkel: „Sie wünschen, wir spielen!

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 17. Dezember 2020, um 7.00 Uhr geht der ORF Kärnten Musikwunschtag zugunsten „Licht ins Dunkel“ in die zweite Runde. Bis 17.00 Uhr können sich alle Hörerinnen und Hörer für eine Spende von mindestens zehn Euro ihren Lieblingshit wünschen und damit „Licht ins Dunkel“ in Kärnten unterstützen.

Das heurige Jahr war wohl für niemanden einfach. Gerade vor Weihnachten will der ORF Kärnten darüber berichten, dass es viele Menschen gibt, die es noch schwieriger haben, weil sie unverschuldet in Not geraten sind. Der ORF Kärnten bittet die Radio-Kärnten-Hörerfamilie, zu helfen. Als kleines Dankeschön erfüllt Radio Kärnten einen Tag lang die Musikwünsche der Spenderinnen und Spender.

„Mit dem zweiten Musikwunschtag in Radio Kärnten wollen wir den ,Licht ins Dunkel‘-Soforthilfefonds sowie Projekte und Institutionen in Kärnten unterstützen. Die Spendenbereitschaft in Kärnten ist ungebrochen. Das haben die Kärntnerinnen und Kärntner beim ,,Licht ins Dunkel‘-Konzert frei Haus‘ und beim ersten ,Musikwunschtag‘ bewiesen. Jedem einzelnen Spender gilt mein besonderer Dank“, so Landesdirektorin Karin Bernhard.

Spenden und Musikwunsch abgeben

Am Donnerstag ab 7.00 Uhr können sich die Hörerinnen und Hörer unter der kostenlosen A1-Spendentelfonnummer 0800 664 70 19 bei der Radio-Kärnten-Crew gegen eine freiwillige Spende ab 10 Euro für „Licht ins Dunkel“ ihren ganz persönlichen Lieblingshit wünschen und ihre Lieben zu Hause grüßen. Über den „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds wird rasch und unbürokratisch Kindern und deren Familien geholfen. In der Sendung werden Projekte und Familien vorgestellt, die von „Licht ins Dunkel“ unterstützt worden sind, um ihren Alltag leichter zu meistern. Unter dem Motto „Hörerinnen und Hörer machen Programm“ besteht am Donnerstag das Musikprogramm von Radio Kärnten ausschließlich aus Musikwünschen.

„Der ORF Kärnten Musikwunschtag für ,Licht ins Dunkel‘ war eine Premiere für uns. Unglaublich viele Hörerinnen und Hörer haben angerufen und sich ihr Lied – immer verbunden mit einer schönen Geschichte aus ihrem Leben – gewünscht. Es gab viele berührende Momente, auch die Kolleginnen und Kollegen des ORF Kärnten waren in diesen Bann gezogen und aus diesem Grund möchten wir gerne nochmals für den guten Zweck das Programm von den Kärntnerinnen und Kärntner musikalisch gestalten lassen“, so Simone Oliva, „Licht ins Dunkel“-Koordinatorin des ORF Kärnten.

Spendenmöglichkeiten:

Für den zweiten „Licht ins Dunkel“-Musikwunschtag kann bereits ab dem 16. Dezember unter kaernten.ORF.at gespendet werden. Am 17. Dezember werden am A1-Spendentelefon 0800 664 70 19 Spenden entgegengenommen. Spenden sind ebenfalls per SMS, online und per Erlagschein möglich – mehr dazu unter: lichtinsdunkel.ORF.at

Rückfragen & Kontakt:

Luca Weblacher, MSc

Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

+43 463 5330-29268

+43 664 8811 9502

luca.weblacher @ orf.at

kaernten.ORF.at