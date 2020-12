Land NÖ beschloss vorläufige Finanzierung der Antigen-Flächentestungen

19 Mio. Euro für Personalkosten und technische Umsetzung

St. Pölten (OTS) - In der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung wurden 19 Millionen Euro für die finanzielle Unterstützung der niederösterreichischen Gemeinden im Zusammenhang mit den COVID-19-Flächentestungen einstimmig beschlossen. Die Kosten für Personal und technische Umsetzung werden durch das Land NÖ vorläufig finanziert und sollen den Gemeinden nach Bekanntgabe der Aufwendungen unverzüglich überwiesen werden. In einem weiteren Schritt wird das Land die Summen dem Bund in Rechnung stellen. „In Spitzenzeiten konnten bis zu 850 Tests pro Minute abgewickelt werden, was die perfekte Organisation durch die Gemeinden verdeutlicht“, bedankt sich NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig für die professionelle Abwicklung am Wochenende.

Das Land NÖ tritt bei der Erstattung der Kosten für die Organisation der Massentestungen nun in Vorlage – das haben die Regierungsmitglieder des Landes NÖ heute einstimmig beschlossen. Der für Gemeinden zuständige LHStv. Franz Schnabl dankt allen Beteiligten der Massentests – den Gemeinden, Freiwilligen, Rettungsdiensten, Feuerwehren, Bundesheer, etc. Ohne den Einsatz dieser wäre ein Massentest nicht möglich gewesen, zeigt sich Schnabl überzeugt: „Die Gemeinden haben den Großteil der Organisation übernommen und für die reibungslose Durchführung gesorgt. Mit der raschen und unbürokratischen Auszahlung der Gelder möchte das Land auch die große Wertschätzung für diese beachtliche Leistung und den tollen Einsatz unterstreichen. Wichtig, gerade in Zeiten, in denen der Entfall von Kommunalabgaben und Ertragsanteilen ein tiefes Loch in die Gemeindebudgets reißt.“

Die Massentestungen haben mit der Testung des Unterstützungspersonals am 11. Dezember begonnen. Die Testungen für die niederösterreichische Bevölkerung fand an den folgenden zwei Tagen statt. Die zweite Flächentestung ist Anfang Jänner geplant. Königsberger-Ludwig abschließend: „Wir haben in kurzer Zeit gemeinsam weit mehr als eine halbe Millionen Menschen motivieren und mobilisieren können, sich testen zu lassen. Bei der nächsten Testreihe in wenigen Wochen gilt es nun allerdings speziell darauf zu schauen, auch jene von der Teilnahme zu überzeugen, die diesmal der Einladung noch nicht gefolgt sind.”

