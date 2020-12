Museum Niederösterreich: Zusätzliche Öffnungstage im Dezember/Jänner

Freier Eintritt am 24. und 28. Dezember, spezielle Angebote im Shop

St. Pölten (OTS) - Um Geschichte zu verstehen und Natur zu erleben sind die Weihnachts- und Neujahrstage die perfekte Gelegenheit. Das Museum Niederösterreich in St. Pölten ist mit dem Zug nur 25 Minuten von Wien und nur 44 Minuten von Linz bequem öffentlich erreichbar und bietet aktuell auch zusätzliche Öffnungstage an. Als Weihnachtsgeschenk an alle Besucherinnen und Besucher ist der Eintritt am 24. und 28. Dezember frei. Neben dem „Haus der Geschichte“ und dem „Haus für Natur“ lohnt sich ein Besuch im Museums-Shop, um Geschenke zu erstehen und eine Jahreskarte als Geschenk zu besorgen.

„Mit 40.000 Jahren Geschichte, mit den Lebensräumen Niederösterreichs und über 40 lebenden Tierarten sowie mit den Sonderausstellungen ‚Der junge Hitler‘ und ‚Klima & Ich‘ bieten wir über die Feiertage mit vier Ausstellungen ein reichhaltiges kulturelles Angebot“, erklärt Geschäftsführer Matthias Pacher. „Unser erprobtes Corona-Sicherheitskonzept und unser großzügiges räumliches Angebot machen den Besuch im ‚Haus der Geschichte‘ und im ‚Haus für Natur‘ zu einem entspannten und sinnerfüllten Erlebnis“, so Pacher.

Der Museums-Shop bietet ein wohl sortiertes Angebot an Büchern zu Themen der laufenden Ausstellungen und originelle Geschenkideen. Im Museums-Shop kann auch die Museum-Niederösterreich-Jahreskarte erstanden werden, die für beide Häuser und alle Veranstaltungen des Museums und übrigens auch für digitale Veranstaltungen gilt, sollte das Museum pandemiebedingt wieder geschlossen werden müssen.

Das Museum Niederösterreich hat ganzjährig Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Sonderöffnungstage über die Weihnachtszeit sind die Montage 28. Dezember 2020 und 4. Jänner 2021 von 9 bis 17 Uhr sowie der 24. und 31. Dezember von 9 bis 13 Uhr. Am 24. und 28. Dezember ist der Eintritt frei. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Jänner 2021 bleibt das Museum Niederösterreich geschlossen.

Nähere Informationen: Niederösterreichische Museum Betriebs GmbH, Mag. Florian Müller, Telefon 02742/90 80 90-911, E-Mail florian.mueller @ museumnoe.at, www.museumnoe.at

