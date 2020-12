Schur Flexibles ist “Sustainability & Climate Leader”

Entlang unserer integrierten Wertschöpfungskette von der Folienproduktion bis zur fertig bedruckten Verpackung stellen wir die Frage nach dem 'WIE wir produzieren' ins Zentrum. Wir legen höchstes Augenmerk auf den Schutz der verpackten Güter, übernehmen aber auch die Verantwortung für die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Menschen – Mitarbeitende, Konsumenten und Partner. Mit Blick auf Innovationen in Prozessen und Produkten wollen wir diesem Anspruch in unserer Arbeit Tag für Tag gerecht werden. Michael Schernthaner, CEO von Schur Flexibles 1/2

Wir sehen es innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe als unsere Pflicht an, den Austritt von Materialien in die Umwelt zu vermeiden – dies schließt alle unsere Standorte ein, nicht nur jene, die Granulate verarbeiten Fiene Berger, Corporate Responsibility Manager bei Schur Flexibles 2/2

Wiener Neudorf (OTS) - Schur Flexibles ist eines von fünfzig Unternehmen der weltweiten „Sustainability & Climate Leader“ Initiative. Im Fokus stehen dabei konkrete Aktivitäten zum Erreichen der United Nations Klimaziele. Als Innovationstreiber bei schützenden Verpackungslösungen beschleunigt Schur Flexibles den Wandel zu Nachhaltigkeit.

Die Initiative "50 Sustainability & Climate Leaders" vereint fünfzig Unternehmen weltweit in einer gemeinsamen Initiative, um konkrete Schritte und Best Practices im Kampf gegen den Klimawandel aufzuzeigen. Schur Flexibles leistet dabei einen zentralen Beitrag, mit innovativen und nachhaltigen Verpackungen Lebensmittelverderb vorzubeugen und zu einer Reduktion des CO2-Fußabdrucks bei der Lebensmittelversorgung der Bevölkerung zu führen.

“Unser Team bei Schur Flexibles arbeitet entschlossen daran, mit Innovationsprojekten den Weg für eine nachhaltige Zukunft zu bereiten", erklärt Michael Schernthaner, CEO von Schur Flexibles. „ Entlang unserer integrierten Wertschöpfungskette von der Folienproduktion bis zur fertig bedruckten Verpackung stellen wir die Frage nach dem 'WIE wir produzieren' ins Zentrum. Wir legen höchstes Augenmerk auf den Schutz der verpackten Güter, übernehmen aber auch die Verantwortung für die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Menschen – Mitarbeitende, Konsumenten und Partner. Mit Blick auf Innovationen in Prozessen und Produkten wollen wir diesem Anspruch in unserer Arbeit Tag für Tag gerecht werden. “

PR-Strategie für den Klimaschutz

Die 5R-Strategie gibt das Nachhaltigkeitsprogramm bei Schur Flexibles entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor: Recycling, Replacement, Reduction, Renewal und Responsibility. Diesem Anspruch folgt Schur Flexibles auch mit gezielten Kooperationsprojekten im Nachhaltigkeitsbereich. Einer dieser Partner ist das Start-Up "Recyda", das mit einer neuen Datenbank schrittweise europaweit Informationen über die Recyclingfähigkeit von Verpackungen zugänglich macht, und so die Kreislaufwirtschaft in ihrem Aufbau beschleunigt. Schur Flexibles unterstützt auch die Initiative "Save Food" im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung.

Im Kampf gegen Mikrokunststoffe in der Umwelt

Als führendes Unternehmen der Kunststoffbranche verpflichtet sich Schur Flexibles bei der Kooperation mit "Operation Clean Sweep" zu einem freiwilligen, strengen Kontrollprogramm entlang der Produktionskette. “ Wir sehen es innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe als unsere Pflicht an, den Austritt von Materialien in die Umwelt zu vermeiden – dies schließt alle unsere Standorte ein, nicht nur jene, die Granulate verarbeiten ", sagt Fiene Berger, Corporate Responsibility Manager bei Schur Flexibles. Das Unternehmen führt darüber hinaus regelmäßig interne Audits durch, die ein Abfallmanagement auf höchstem Niveau sichern.

Teil dieses Abfallmanagements ist auch der Aufbau einer standortbezogenen Kreislaufwirtschaft, so wird aktuell die unternehmenseigene Lösungsmittel-Rückgewinnungsanlage an einem der größten Produktionsstandorte erweitert. Damit absorbiert das Unternehmen direkt am Produktionsgelände die Emissionen aus dem Druckprozess, reinigt diese und wandelt sie vor Ort in wiederverwendbare Lösungsmittel um.

Innovative Lösungen für einen entschlossenen Klimakampf

Bei zukunftsorientierten Nachhaltigkeitsprogrammen übernimmt Digitalisierung eine zentrale Funktion. Beispielsweise unterstützen die „Flying Doctors“, die technischen Spezialisten des Unternehmens, durch den Einsatz von Augmented-Reality-Technologie ressourcenschonend mittels Fernwartung von Geräten und Maschinen, und begleiten Kunden bei der Implementierung nachhaltiger Verpackungsalternativen.

Mit diesem holistischen Sustainability-Konzept, das den gesamten Produktionsprozess und alle Beteiligten einbezieht, schafft Schur Flexibles die Basis für systematische und laufende Verbesserungen, und damit auch die entsprechenden Umsetzungserfolge einer nachhaltig ausgerichteten Unternehmensentwicklung. Auf der Plattform www.50climateleaders.com zeigt eine Video-Dokumentation aktuelle Beispiele dieses Nachhaltigkeitsprogramms.

Über das Programm “50 Sustainability & Climate Leaders” ++++

Das Programm "50 Sustainability & Climate Leaders" präsentiert eine globale Dokumentationsreihe von TBD Media in Zusammenarbeit mit der internationalen Nachrichtenagentur Bloomberg. Darin zeigen Unternehmen konkrete Lösungen für eine umweltfreundliche Wirtschaft auf. 2021 werden die Unternehmen diesen Austausch bei einem UN-Summit fortführen.

Über die Schur Flexibles Group

Die Schur Flexibles Group mit Hauptsitz in Wiener Neudorf, Österreich, hat sich auf innovative, hochwertige und maßgeschneiderte Hochbarriere-Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Tabak- und Pharmaindustrie spezialisiert. Mit ihrer integrierten Wertschöpfungskette von Extrusion über Druck und Kaschierung bis hin zur umfangreichen Beutelerzeugung erwirtschaftet die in 2012 gegründete Gruppe aktuell einen Gesamtumsatz von rund 520 Mio. Euro und gehört damit zu den führenden Unternehmen der Branche in Europa. Schur Flexibles beschäftigt 1.900 Mitarbeiter und umfasst 22 Produktionsstätten in West- und Osteuropa, die einem Center of Excellence-Konzept folgend hoch spezialisiert sind und auf ihrem Gebiet Technologieführerstatus genießen.



Rückfragen & Kontakt:

Schur Flexibles Holding GesmbH



Romy Sagmeister

Head of Group Communications



T +43 2252 266014 39

M +43 676 841205 239

E romy.sagmeister @ schurflexibles.com