Denn es will wieder Weihnachten werden - Adventbrauchtum in Niederösterreich

"Erlebnis Österreich" am Sonntag, 20. Dezember 2020, 16.30 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Der Advent und Weihnachten sind stark geprägt von Brauchtum und vielen liebgewonnenen Traditionen, die jeder auf seine Art und Weise gerne begeht. Besonders in einem Jahr wie diesem, wo wir alle vor viele Herausforderungen gestellt worden sind, geben solche Traditionen Halt und bringen wieder Vertrautes in unseren Alltag. Und gerade weil heuer Weihnachtsmärkte ausfallen müssen und Familienfeiern nur im kleinen Rahmen stattfinden können, wollen wir die Zuseherinnen und Zuseher auf eine stimmungsvolle Reise durch Niederösterreich mitnehmen.

Das „Erlebnis Österreich“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Karina Fibich, Kamera: Franz Cee) begibt sich auf eine weihnachtliche Reise durch das Land, bei der altes Brauchtum aufgespürt wird. Weihnachten und der Advent gehen natürlich auch durch den Magen: Neben den traditionellen Weihnachtskeksen bäckt Seminarbäuerin Maria Wurzer weitere weihnachtliche Köstlichkeiten als Inspiration für die heimische Backstube.

ORF Niederösterreich Gärtner Johannes Käfer zeigt wie unterschiedlich der geschmückte Baum aussehen kann. Wir werfen auch einen Blick in das Glasmuseum und die Werkstatt „Kuchlerhaus“ in Weigelsdorf und Ulrike Müller-Kaspar aus Langenlois weiht die Zuseher in die Kunst des Spinnens ein. Ergänzt werden die aktuellen Bilder mit stimmungsvollen Archivaufnahmen über traditionelles Handwerk.

Brauchtumsexperte Armin Haiderer führt durch den Film, erzählt die Geschichte des Weihnachtsfestes und von nachweihnachtlichem Brauchtum. Jetzt, wo viele Türen geschlossen bleiben müssen und Veranstaltungen nicht stattfinden, bringen wir das Erlebnis und die Einblicke direkt zu den Zuseherinnen und Zusehern nach Hause: Zu sehen sind Krippenschnitzer, ein traditioneller Perchtenlauf, die Arbeit eines Drechslers und auch Grete Hammel und ihre Rauschgoldengel in Haag stimmen auf das bevorstehende Fest ein.

Auch der Grafenegger Advent darf nicht fehlen. Auch wenn er dieses Jahr coronabedingt abgesagt wurde, im Film sind einige Höhepunkte aus dem vergangenen Jahr zu sehen. Die Atmosphäre der weihnachtlichen Chöre und Lesungen in Grafenegg kommt auf diese Weise direkt in die Wohnzimmer der Zuschauer und sorgt auch in diesem Jahr für Weihnachtsstimmung.

