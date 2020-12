FPÖ – Schrangl zu OGH: ÖVP muss Bekenntnis zum Lagezuschlagsverbot im Gründerzeitviertel ablegen

Insbesondere institutionelle Vermieter müssen Solidarität zeigen

Wien (OTS) - „Die jüngste Entscheidung des Obersten Gerichtshofes zur Auslegung des Begriffes Gründerzeitviertel muss jetzt endlich politische Konsequenzen haben. Die ÖVP ist aufgefordert, ein Bekenntnis zum Lagezuschlagsverbot im Gründerzeitviertel abzulegen“, kommentierte FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl die aktuelle Entscheidung.

„In der Vergangenheit bekräftigte der Verfassungsgerichtshof das Verbot und unterstrich seine sozialpolitische Bedeutung. Jetzt liegt es an der Volkspartei, ihre sozialpolitische Verantwortung wahrzunehmen“, forderte Schrangl ein offizielles Bekenntnis zu leistbarem Wohnen im Gründerzeitviertel. „Insbesondere institutionelle Vermieter müssen gerade in Zeiten von Corona Solidarität zeigen. Es gibt keinerlei Spielraum für höhere Mieten“, so Schrangl.

„Wir Freiheitlichen werden im Nationalrat einen Resolutionsantrag einbringen, der die Volkspartei auf die Probe stellen wird“, kündigte Schrangl eine entsprechende Initiative an.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at