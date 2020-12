Krainer: Gewinne von Amazon in Österreich müssen in Österreich besteuert werden

SPÖ unterstützt Forderungen von Greenpeace, GPA und Handelsverband gegen unfaire Praktiken von Amazon und Co

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer unterstützt die Kritik von Greenpeace, Gewerkschaft GPA und Handelsverband an den unfairen Praktiken des US-Onlinegiganten Amazon. Er bekräftigt die Forderung seiner Partei nach einer fairen Besteuerung der internationalen Online-Konzerne. Die SPÖ tritt seit langem dafür ein, dass auf Online-Konzerne ohne formelle Niederlassung in Österreich das Konzept der digitalen Betriebsstätte angewandt wird und so die in Österreich erzielten Gewinne auch in Österreich besteuert werden. ****

Als Übergangslösung, also bis die digitale Betriebsstätte umgesetzt ist, sollen nach dem Konzept der SPÖ große internationale Online-Konzerne eine Solidarabgabe zahlen. Konkret: Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von mehr als 750 Mio. Euro, die an Endverbraucher liefern, sollen eine Abgabe von 10 Prozent des im Land erzielten Jahresumsatzes zahlen.

Greenpeace, GPA und Handelsverband haben heute eine strengere Regulierung der Online-Konzerne wie Amazon gefordert. Das betrifft Maßnahmen für Steuergerechtigkeit, gegen Lohn- und Sozialdumping, gegen umwelt- und klimaschädigende Praktiken und eine strenge Aufsicht gegen den Missbrauch von Marktmacht. (Schluss) bj/wf

