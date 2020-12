Wölbitsch/Kieslich ad U2/U5: Weitere Verzögerung zeigt Planungschaos auf!

Intransparenz bei Kosten und Ausschreibungen - Bürgermeister in Verantwortung

Wien (OTS) - „Verschieben, verzögern, verteuern. Das scheint sich durch alle Großprojekte zu ziehen, die die Stadt Wien angreift. Dass sich der Baustart des U2/U5-Ausbaus nun scheinbar schon wieder um ein Jahr verzögern soll, zeigt das offensichtliche Planungschaos auf“, so Klubobmann Markus Wölbitsch.

Dieses Chaos manifestiert sich nicht nur im baulichen Bereich. „Gerade auch bei den Kosten und den Ausschreibungen gab es keinerlei Transparenz - bis heute nicht“, ärgert sich Verkehrssprecher Wolfgang Kieslich. Für ein derart großes Projekt müssen die Planungen offengelegt und zugänglich gemacht werden. Besonders evident seien diese Fehlschritte für das Budget - und damit für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Bürgermeister Ludwig als oberster Bauherr stehe in der Verantwortung, ein weiteres Milliardendesaster zu verhindern und für mehr Tempo beim U-Bahn-Ausbau zu sorgen. „Hier nehmen wir Bürgermeister Ludwig und Stadtrat Wiederkehr in die Pflicht!“, so Wölbitsch und Kieslich abschließend.

