Vana zu REACT EU: Regionen und BürgerInnen gestärkt aus der Krise führen

47,5 Milliarden schweres EU-Aufbaupaket bringt rasche, flexible Hilfen in EU-Staaten

Wien/Brüssel (OTS) - Anlässlich der heutigen Verabschiedung des 47,5 Milliarden Euro schweren Aufbaupakets REACT EU, kommentiert Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament und Schattenberichterstatterin der Grünen Fraktion: “Dass wir über diesen wichtigen Fonds heute abstimmen, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir als EU die von der Pandemie betroffenen Regionen nicht im Stich lassen und den BürgerInnen dabei helfen, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise zu bewältigen.”

Die Mittel aus REACT EU sollen ab 01.01.2021 schrittweise verteilt werden, auch rückwirkend wirken und EU-Förderungen bis 100% ermöglichen, um Krisenmittel rasch und flexibel in diverse landesweite und grenzüberschreitende Programme auszuschütten, unter anderem für Sozialmaßnahmen wie die Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit.

“Wir Grüne haben mehrere wichtige Punkte zur Anwendung und Umsetzung von REACT EU eingebracht, viele davon wurden in den Verhandlungen zwischen Europaparlament und Rat bestätigt. So wurde eine Geschlechterperspektive verankert, das “do no harm” Prinzip gegen klimaschädliche Investitionen eingearbeitet und die Stärkung des Partnerschaftsprinzips beschlossen. Diese verbesserte Kooperation mit regionalen und lokalen Behörden, Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie der Zivilgesellschaft ist fundamental, da sie dazu beiträgt, uns als EU besser aus der Krise zu holen”, so Vana weiter.

“Wermutstropfen ist das niedrige Klimaausgabenziel von nur 25%. Wir Grüne hatten 40% gefordert. Insgesamt ist REACT EU ein bedeutendes Instrument europäischer Solidarität und unterstützt rasch und flexibel Europas Regionen in der Bewältigung der Krise. Deshalb erwarten wir Grüne uns heute eine breite Mehrheit für REACT EU”, so Vana abschließend.

