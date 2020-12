Erinnerung: Morgen PK AK Präsidentin Renate Anderl, 16.12.2020: Eltern entlasten, neuen Schul-Lockdown verhindern

AK Studie zeigt deutliche finanzielle Mehrausgaben im Homeschooling

Wien (OTS) - Die Arbeiterkammer präsentiert eine aktuelle Studie zur finanziellen Belastung von Familien durch den zweifachen Lockdown der Schulen. Familien mit Schulkindern werden in der COVID-Krise vielfach belastet: Die Kinder und Jugendlichen leiden unter den Folgen auf ihre psychische Gesundheit, es entstehen massive Lernrückstände, aber auch finanzielle Belastungen sind für viele Familien die Folge. Gerade vor den Weihnachtsferien fordert die Arbeiterkammer Unterstützung für Familien ein. Familien brauchen den Ausblick, dass auch sie in dieser Krise unterstützt werden, und sie brauchen die Sicherheit, dass ein weiterer Schul-Lockdown durch vorausschauende Maßnahmen verhindert wird. Die Studie sowie die Forderungen der AK präsentieren AK Präsidentin Renate Anderl und AK Bildungsexpertin Elke Larcher auf einer Pressekonferenz am 16.12.2020.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz „Eltern entlasten, neuen Schul-Lockdown verhindern“

mit

Renate Anderl, AK Präsidentin

Elke Larcher, AK Bildungsexpertin

Mittwoch, 16.12.2020. 9.30 Uhr

AK Wien, Bibliothek

1040, Prinz Eugen-Straße 20 - 22

Die Pressekonferenz wird im Livestream unter

https://www.arbeiterkammer.at/eltern-entlasten übertragen.

Für alle Redakteurinnen und Redakteure, die nicht an der Pressekonferenz vor Ort teilnehmen können, besteht die Möglichkeit, Fragen via Mail an nani.kauer @ akwien.at zu übermitteln.

