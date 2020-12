ORF III am Mittwoch: Sepp-Forcher-Abend zum 90. Geburtstag u. a. mit „Mein Lebensberg − Sepp Forcher und der Großglockner“

Außerdem: „Heimat Österreich“ mit Dokuzweiteiler „Kulturlandschaft Österreich – mit Sepp Forcher“ und Forcher-Porträt

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Mittwoch, dem 16. Dezember 2020, einen ganzen TV-Abend im Zeichen des Publikumslieblings Sepp Forcher, der diese Woche seinen 90. Geburtstag feiert. Am Morgen meldet sich „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) mit den Neuigkeiten des Tages. Im Vorabend geht Paul Chaim Eisenberg in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Weihnachten und Chanukka auf den Grund. Außerdem wird in der Sendung ein von Eva Schlegel zur Verfügung gestellter Siebdruck aus Blei vorgestellt, der im Rahmen der ORF-III-„Licht ins Dunkel“-Gala ersteigert werden kann: https://www.dorotheum.com/lid

Um 20.15 Uhr startet der vierteilige Geburtstags-Abend mit der vom ORF Steiermark produzierten Dokumentation „Mein Lebensberg − Sepp Forcher und der Großglockner“. Prägende Erlebnisse und eine besondere Geschichte verbinden Forcher mit dem Glockner. Knapp sieben Jahrzehnte nach seiner ersten Besteigung begibt sich der Heimatkenner nochmals auf eine Reise ins Gebiet der Hohen Tauern. Dabei gewährt er Einblicke in den einzigartigen Lebensraum und erzählt von seiner tiefen Beziehung zum höchsten Berg Österreichs.

Anschließend folgt der „Heimat Österreich“-Zweiteiler „Kulturlandschaft Österreich – mit Sepp Forcher “ (ab 21.20 Uhr), in dem der ehemalige Hüttenwirt weitere ikonische Plätze des Landes besucht. Vom Neusiedler See führt ihn sein Weg über die Weinberge der Wachau bis ins weltberühmte Hallstatt im Salzkammergut. Den Abend beschließt das „Heimat Österreich“-Porträt „Sepp Forcher – Mein Leben“ (23.00 Uhr), in dem auch Weggefährtinnen und Weggefährten des gebürtigen Italieners zu Wort kommen.

