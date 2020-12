Universität für angewandte Kunst Wien gratuliert Anderwald + Grond zum Kunstpreis der Stadt Graz 2020

Künstlerisches Forschungsprojekt „Gemeinsam durch den Taumel“ an der Angewandten

Wien (OTS) - Die diesjährigen Preisträger*innen des Kunstpreises der Stadt Graz 2020 heissen Ruth Anderwald und Leonhard Grond. Die Jury stimmte einstimmig für die Vergabe an das Künstler*innenduo. Anderwald + Grond falle seit Jahren durch einen produktiven analytischen Ansatz in der Kunstproduktion auf und die beiden bearbeiten so konsequent wie kaum eine andere künstlerische Position in Österreich das Feld der künstlerischen Forschung in kreativen und kollaborativen Prozessen, so die Jury. „Sie schaffen es dabei nicht nur Gattungs- und Mediengrenzen zu durchschreiten, sondern auch im Austausch mit Besucher*innen, Forscher*innen, Jugendgruppen und Kurator*innen institutionalisierte Prozesse für eine produktiv distanzierte (Selbst-)Wahrnehmung zu öffnen“, beschreibt die Jury das Schaffen von Anderwald + Grond in ihrer Begründung.

Im Namen der Universität für angewandte Kunst Wien gratuliert Rektor Gerald Bast herzlich und freut sich gleichzeitig sehr darüber, dass die Angewandte Infrastruktur und künstlerische Forschungsheimat für das ausgezeichnete Forschungsprojekt „Gemeinsam durch den Taumel“ bieten kann.

Info Stadt Graz Kunstpreis 2020 inkl. Video u. Jurybegründung: www.kultur.graz.at/kulturamt/12

Info Angewandte zum Forschungsprojekt: www.dieangewandte.at/gemeinsam_durch_den_taumel

