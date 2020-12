„Starmania 21“: Rund 1.500 wollen beim großen ORF-1-Event dabei sein

Bewerbungen noch bis 31. Dezember unter tv.ORF.at/starmania21

Wien (OTS) - Am 26. Februar 2021 heißt es Bühne frei für Österreichs Gesangstalente! Und die Bewerbungen für „Starmania 21“ laufen auf Hochtouren. Seit 13. Oktober haben sich bereits rund 1.500 Gesangstalente unter tv.ORF.at/starmania21 zum Casting angemeldet – wobei der älteste Bewerber 78 Jahre alt ist und die jüngsten rechtzeitig zum Showstart ihren 15. Geburtstag feiern. Die meisten Bewerbungen kommen aus Wien (396) gefolgt von Niederösterreich (294), der Steiermark (217) und Oberösterreich (193), Tirol (120), Kärnten (82), dem Burgenland (77), Salzburg (63) und Vorarlberg (17). Vor allem Frauen, die zwei Drittel aller Anmeldungen ausmachen, brennen darauf, in die Fußstapfen von Christina Stürmer zu treten und ihre Sangeskünste einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Erste Hörproben von vielversprechenden Kandidatinnen und Kandidaten gibt es morgen, am Mittwoch, dem 16. Dezember 2020, ab 6.00 Uhr im „Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa zu hören.

„Starmania 21“ – das Casting

Wer sich beim Casting registriert, wird in einem ersten Schritt von der „Starmania 21“-Redaktion kontaktiert und telefonisch oder online auf seine Starqualitäten überprüft. Die 200 vielversprechendsten Kandidatinnen und Kandidaten werden dann im Jänner 2021 zum Live-Casting, das unter strengsten Corona-Sicherheitsvorkehrungen in Wien stattfindet, geladen, wo sie vor einer Fachjury um die Plätze in der Live-Show singen. Bewerbungen sind noch bis 31. Dezember unter tv.ORF.at/starmania21 möglich.

„Starmania 21“ – ab 26. Februar live in ORF 1

Am 26. Februar fällt um 20.15 Uhr der Startschuss zum großen Frühjahrsevent von ORF 1. In den ersten vier Ausgaben – freitags live um 20.15 Uhr – singen jeweils 16 Gesangstalente um jeweils acht Tickets für die Finalrunden. Somit gehen ab 26. März 32 Kandidatinnen und Kandidaten in weiteren sechs Live-Shows ins Rennen um den Sieg bei „Starmania 21“.

