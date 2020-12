Wienerberger trauert um Dr. Wilhelm Rasinger

Wien (OTS) - Die Wienerberger Gruppe gibt in tiefer Trauer das Ableben des langjährigen Aufsichtsratsmitglieds Dr. Wilhelm Rasinger bekannt. Mit Wilhelm Rasinger verliert die österreichische Finanz- und Börsenwelt eine herausragende Persönlichkeit. „Als langjähriges Aufsichtsratsmitglied der Wienerberger AG hat sich Wilhelm Rasinger stets in konstruktiver Weise für die Interessen der privaten Investoren in unserer Gesellschaft eingesetzt. Seine fachliche Kompetenz, aber auch sein kritischer Zugang und sein großes Verständnis für unsere Unternehmen und seine Märkte führten zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit auf Augenhöhe und gegenseitigen Respekt. Wir verdanken ihm wertvolle Anregungen in kapitalmarkt-strategischen Belangen und er war für den Vorstand der Wienerberger immer ein wichtiger Sparingpartner“, so Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger Gruppe und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wiener Börse AG.

Rasinger hat sich auch außerhalb der Wienerberger AG große Verdienste um den Finanzplatz Österreich erworben. Seine Impulse für die Weiterentwicklung des Österreichischen Corporate Governance Kodex bis hin zu seiner Mitarbeit bei der Schaffung eines modernen Kapitalmarktrechtes sind nur Beispiele für sein breites Wirken. Dabei war Rasinger immer bemüht, Kapitalmarktwissen zu vermitteln. Als Vortragender in Schulungen und Seminaren verstand es Rasinger, selbst komplexe rechtliche und betriebswirtschaftliche Themen verständlich vorzutragen.

„Sein Tod hinterlässt eine große Lücke und erfüllt uns mit Trauer. Unser tiefes Beileid gilt seiner Familie, auf deren Zusammenhalt er stets großen Wert gelegt hatte“, übermittelt Heimo Scheuch im Namen der gesamten Wienerberger Gruppe sein Beileid an die Hinterbliebenen.

Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic,Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 201 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2019 einen Umsatz von 3,5 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 587 Mio. €.

