Vollath: Humanitäre Katastrophe in griechischen Flüchtlingscamps – Wir dürfen nicht länger wegschauen!

SPÖ-EU-Abgeordnete: Solidarität ist das Gebot der Stunde - auch Österreich hat Platz

Wien (OTS/SK) - „Die Berichte und Bilder, die uns aktuell aus den griechischen Flüchtlingslagern erreichen, sind erschreckend und machen mich fassungslos. Es handelt sich um eine direkte Folge der kaltschnäuzigen und verantwortungslosen europäischen Politik der vergangenen Jahre“, sagt SPÖ EU-Abgeordnete Bettina Vollath. „Kinder werden von Ratten gebissen und schlafen in überschwemmten Zelten. Das ist politisches und menschliches Versagen.“ ****

EU-Abgeordnete warnen seit Monaten vor den katastrophalen humanitären Zuständen und forderten EU-Kommission und EU-Mitgliedsstaaten immer wieder auf, endlich mit der Evakuierung und Umverteilung zu beginnen. Im Rahmen der Plenartagung wird das Thema in zwei Initiativberichten behandelt, und es gibt erneut einen fraktionsübergreifenden dringlichen Brief von EU-Abgeordneten an die EU-Kommission. „Die EU-Kommission hat als Hüterin der Verträge sicherzustellen, dass das Menschenrecht auf internationalen Schutz in Europa wirksam umgesetzt wird. Es ist nach geltendem europäischen Recht unsere Aufgabe - auch wenn nicht alle werden hierbleiben können - den Menschen Zugang zu einem fairem Asylverfahren und währenddessen eine menschliche Unterkunft zu ermöglichen. Das Wegschauen muss ein Ende haben“, erklärt Vollath.

Die EU-Mitgliedsstaaten müssten gerade jetzt solidarisch handeln, findet Bettina Vollath. „Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie muss doch besonders deutlich werden, dass wir alle auf einer Welt leben und füreinander Verantwortung tragen. Es gibt viele Aufnahme-Initiativen von Gemeinden, auf zivilgesellschaftlicher und kirchlicher Ebene und von engagierten Privatpersonen. Auch Österreich hat Platz. Die nationalen Regierungen dürfen jenen, die helfen wollen, nicht länger im Weg stehen.“ (Schluss)sc

