„Kultur spezial“ bei ORF Radio Vorarlberg

Jeden Freitag, 20.00 bis 21.00 Uhr, mit Dietmar Hartmann

Wien (OTS) - Während des ersten Corona-Lockdowns im Frühling 2020 hatten die drei Initiatorinnen und Initiatoren Heidi Salmhofer, Armin Weber und Bernie Weber die Idee, Vorarlberger Kunstschaffende aus unterschiedlichen Sparten auftreten zu lassen und über Spenden und Sponsorenbeiträge zu bezahlen. Dadurch wurde die Initiative „STREAM IN – Kunst hilft Kunst“ ins Leben gerufen.

ORF Vorarlberg unterstützt Plattform heimischer Künstlerinnen und Künstler

Anlässlich des zweiten Lockdowns im Herbst 2020 und der erneut zu erwartenden längeren Durststrecke für Kunst- und Kulturschaffende möchten die Initiatorinnen und Initiatoren das Projekt erneut starten. Der ORF Vorarlberg hat sich dazu entschieden, die Initiative „STREAM IN – Kunst hilft Kunst“ bei ORF Radio Vorarlberg als Sendereihe bis Mitte Februar 2021 ins Programm aufzunehmen. Moderator Dietmar Hartmann präsentiert von nun an jeden Freitag von 20.00 bis 21.00 Uhr eine Stunde heimische Künstlerinnen und Künstler. Mit dabei sind unter anderen der „Sound@V“-Gewinner des ORF Vorarlberg in der Kategorie „Rock/Pop“ Prinz Grizzley, das OHAM-Duo, Konrad Bönig, Christoph Hackenberg, Schellinski und viele mehr.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „In dieser herausfordernden Zeit möchte der ORF Vorarlberg die heimische Kunst-und Kulturwelt bestmöglich unterstützen und den Kulturschaffenden eine Bühne zu geben. Die Initiative ‚STREAM IN – Kunst hilft Kunst‘ ist eine großartige Plattform, mit der über ORF Radio Vorarlberg heimische Künstlerinnen und Künstler ein noch größeres Publikum erreichen können.“

Dietmar Hartmann, Moderator ORF Radio Vorarlberg: „Als Künstler für andere Künstler einzustehen, wenn sie schwierige Zeiten durchleben, ist für mich ein ganz klares Muss! Ich freue mich auf die neue Sendereihe!“

Bernie Weber, Initiator „STREAM IN – Kunst hilft Kunst“: „Corona hat die Künstlerinnen, Künstler und auch alle anderen Kulturschaffenden im Würgegriff. Keine Auftritte, keine Vorstellungen und vor allem keine Aussicht auf baldige Lockerung. Mit ‚Kunst hilft Kunst‘ schaffen wir eine Möglichkeit, trotz Pandemie das Publikum zu erreichen und ein bescheidenes Honorar zu bezahlen. Ich danke dem ORF Vorarlberg für die Möglichkeit der Übertragung unserer Initiative bei ORF Radio Vorarlberg!“

Rückfragen & Kontakt:

Simon Bitriol, MA LL.B.(WU)

Landesdirektion ORF Vorarlberg

+43 5572 301-22559

simon.bitriol @ orf.at