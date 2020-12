FPÖ – Hauser: Gratis-Sondermaut für Stubaital, Wipptal und Felbertauern steht vor dem Aus - Ministerin Gewessler sieht zu

Für Verkehrsministerium ist es Zeit, um endlich PS auf die Straße zu bringen

Wien (OTS) - Die neue EU-Wegekostenrichtlinie bringt für viele Nord- und Osttiroler neue Kosten mit sich. Denn für die Fahrt in die Landeshauptstadt Innsbruck zahlen bisher Osttiroler mit einem Osttiroler-Autokennzeichen keine Felbertauernmaut und das ist jetzt durch den Entwurf der neuen Richtlinie gefährdet. „Es ist ungeheuerlich, da kommen neue Richtlinien der EU auf uns zu, welche unser alltägliches Leben immer teurer machen und die dafür zuständige Verkehrsministerin Gewessler steckt ruhigen Gewissens den Kopf in den Sand und meint, dass sich wahrscheinlich nichts ändern werde“, so der aus Osttirol stammende freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser.

„Gewessler ignoriert dabei die warnenden Worte des Europarechtsexperten Walter Obwexer, der gegenüber der ‚Tiroler Tageszeitung‘ bereits daran zweifelt, dass die Gratismaut weiterbestehen werde“, so Hauser und weiter: „Jetzt ist es Zeit für die sogenannte Verkehrsministerin, endlich PS auf die Straße Richtung Brüssel zu bringen, um dort in Verhandlungen im Sinne Österreichs Bürger, und hier im Speziellen für die Tiroler, zu beginnen. Es kann ja wohl nicht sein, dass ein Land wie Österreich, das als Nettozahler die europäischen Südländer mit vielen Millionen mitfinanziert, in so einfachen Dingen keine starke Stimme durch eine Ministerin bekommt.“

