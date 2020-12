Mazars hat Verkauf des Veranstaltungszentrums Multiversum in Schwechat bis zum erfolgreichen Abschluss begleitet

Wien (OTS) - Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Mazars hat den Verkauf des gemeindeeigenen Veranstaltungszentrums Multiversum in Schwechat bis zum erfolgreichen Abschluss begleitet. Käufer ist die Akron Group, Closing war Ende Oktober. „Wir haben das Multiversum schon bisher steuerlich beraten“, sagt Florian Schmidl, Prokurist bei Mazars, „beim gesamten Verkaufsprozess haben wir die Stadtgemeinde Schwechat umfassen betreut, die steuerspezifischen Bestandteile des Kaufvertrags beraten und auch bei der Erstellung der Kaufspreisformel unterstützt.“ Martin Diatel, Stadtamtsdirektor von Schwechat ergänzt: „Der Verkauf war doch ein herausfordernder Prozess, aber wir waren bei Mazars sowohl fachlich als auch menschlich sehr gut aufgehoben.“

Die Spezialisten von Mazars unterstützen Kunden mit langjähriger Praxis und Fachwissen im Bereich Immobilien insbesondere bei Investitionsentscheidungen, steuerlichen Fragen zu Liegenschaftstransaktionen und Projektentwicklung sowie laufender Compliance bei der Vermietung und Verpachtung.

Über Mazars in Österreich

Mazars Austria ist eine der größten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien in Österreich mit Standorten in Wien und Krems. Seit dem Zusammenwachsen mit Moore Stephens City Treuhand GmbH Anfang 2020 ist Mazars ein stetig wachsendes Unternehmen mit acht Geschäftsführern und 180 MitarbeiterInnen. Mazars Austria ist eingebunden in eine internationale Partnerschaft aus 40.000 MitarbeiterInnen in 91 Ländern. Weitere Informationen: www.mazars.at

