Spezieller Geschenktipp – Lego als neues 48er-Highlight

Wien (OTS) - Das Warten hat ein Ende - rechtzeitig zu Weihnachten kann ein oftmals geäußerter Wunsch erfüllt werden. Die Wiener Müllabfuhr gibt es jetzt auch erstmalig als Lego®-Set 48001! „Mit diesem neuen Produkt wird das Thema Abfallentsorgung im wahrsten Sinn des Wortes begreifbar gemacht“, freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Wiener Müllabfuhr zum Nachspielen

Der 48er ist die Vermittlung ihrer Leistungen an Kinder, Jugendliche und junggebliebene Erwachsene ein besonderes Anliegen. Mit diesem neuen Produkt kann die wichtige Arbeit der Wiener Müllabfuhr ab sofort mit Original Lego®-Steinen inklusive Kippmechanismus für Behälter und Fahrzeug effektvoll nachgespielt werden. Das aus insgesamt 263 Einzelteilen bestehende Set enthält ein Müllsammelfahrzeug mit beweglichen Teilen, zwei orangene Figuren, sechs Behälter mit verschiedenen Aufklebern sowie eine Bauanleitung. Erhältlich ist das Set 48001 zum Preis von € 69.- ab 16. Dezember im coolen Wiener Altwarenmarkt 48er-Tandler in Wien 5., Siebenbrunnenfeldgasse 3.

Chance auf Gewinn eines Sets

Aufmerksame Social Media Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit zum Gewinn eines Last Minute-Weihnachtsgeschenks. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky verlost auf seinem Facebook- und Instagram-Account fünf der brandneuen Sets. Bis zum 17. Dezember um 23:59 Uhr können Social Media NutzerInnen an dem Gewinnspiel teilnehmen. Dabei gilt es folgende Frage zu beantworten: "Warum sind Sie Fan der 48er?" Die GewinnerInnen werden per Verlosung ermittelt.

Öffnungszeiten 48er-Tandler rund um Weihnachten

Achtung, wenn das Lego-Set noch unter den Weihnachtsbaum soll: Letzte Möglichkeit zum Einkaufen dafür ist Samstag, der 19.12.2020. Der 48er-Tandler in Margareten ist vom 23. Dezember 2020 bis 6. Jänner 2021 geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter melden sich im nächsten Jahr wieder ab 7. Jänner 2021 mit tollen Aktionen und schönen Waren zurück.

Erreichbarkeit:

• 48er-Tandler, 5., Siebenbrunnenfeldgasse 3

• Öffnungszeiten: Mittwoch – Samstag (ausgenommen Feiertage), 10 – 18 Uhr

• Fahrplanauskunft

• 48ertandler.at

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Nicole Puzsar

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit „die 48er“

+43 1 4000 48016

nicole.puzsar @ wien.gv.at



Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at