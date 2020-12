Außergewöhnlicher Schatz: Umfassende Pokémon-Sammlung auf willhaben

Pokémon-Kartenset im Wert von € 120.000 zu erwerben – Große Nachfrage auf willhaben: 2020 bereits mehr als 2 Mio. Suchanfragen rund ums Stichwort „Pokémon“

Wien (OTS) - Das nächste Jahr wird ganz im Zeichen der kleinen kultigen Fantasiewesen aus dem Hause Nintendo stehen. Denn die Marke Pokémon, mit Fans auf der ganzen Welt und in allen Altersklassen, wird 25 Jahre alt. Nicht nur die bunten Mini-Monster sind gealtert, auch die Fans wurden mittlerweile erwachsen und leisten sich immer öfter ganze Pokémon-Sammlungen – egal ob Videospiele, Filme oder Sammelkarten. Bestätigt wird dies durch ein hochkarätiges Kartenset auf willhaben, dem größten digitalen Marktplatz Österreichs, mit einem Angebotspreis von € 120.000.

Offiziell geprüfte Kartensammlung mit Seltenheitswert

Christoph aus Wien bietet eine einzigartige Glurak Sammlung an. Zwei Karten wurden sogar vom Glurak-Illustrator Mitsuhiro Arita signiert. Glurak, was? Für viele hört sich das wohl eher wie ein Fremdwort an. Kenner der Szene wissen jedoch, dass dies ein wahrer Schatz ist. Glurak ist ein Pokémon, das bereits seit der ersten Spielgeneration existiert. Laut einer Umfrage von Pokémon wurde Glurak sogar zur viertbeliebtesten Figur gekürt. Was zusätzlich noch für den sagenhaften Wert der Sammlung spricht: der Zustand der Karten wurde von der internationalen Authentication Grading & Services Agency (PSA) bewertet. „Ein gut aufgehobenes Kartenpäckchen aus dem Jahre 1999 muss nicht zwingend mit einer Höchstwertung ausgezeichnet werden. Ein schlechter Schnitt der Karte oder Printlinie kann die Bewertung verschlechtern“, erzählt der derzeitige Eigentümer über die besonderen Karten. Die Bewertungen des angebotenen Kartendecks sind außergewöhnlich gut ausgefallen, was gleichzeitig den Anzeigenpreis erklärt.

Pokémon-Hype auch auf willhaben zu erkennen



Bereits im Herbst waren Pokémon-Videospiele besonders beliebt, wie auch eine willhaben-Analyse offenbarte. Aktuell befinden sich am digitalen Marktplatz mehr als 8.000-Anzeigen zu einem der erfolgreichsten Franchiseunternehmen der modernen Spielindustrie. „Viele Investoren, Sammler, Fans oder sogar Influencer wie Steve Aoki decken sich noch vor dem Jahresende mit Karten ein. Denn der Wert wird nächstes Jahr wohl noch einmal beachtlich steigen“, ist Verkäufer Christoph überzeugt. Auch in den willhaben-Stichwortsuchen ist diese Entwicklung klar zu erkennen: 2020 erfolgten bereits mehr als zwei Millionen Suchanfragen rund ums Stichwort „Pokémon“.

