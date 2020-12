APK Vorsorgekasse AG zu bestem Finanzinstitut Österreichs gekürt

Die APK Vorsorgekasse AG wurde als „beste und als innovativste Vorsorgekasse Österreichs 2020“ gekürt und ist nach 2018 erneut Gesamtsieger unter 159 Unternehmen der Finanzbranche.

Linz (OTS) - Das Branchenmagazin „Der Börsianer“ hat heuer zum sechsten Mal die österreichische Finanzindustrie einem echten Härtetest unterzogen. Das Ergebnis ist ein objektives Ranking, an dessen Spitze 2020 bereits zum zweiten Mal nach 2018 die APK Vorsorgekasse AG steht. Sie konnte dabei nicht nur die Wertung in dem Segment der betrieblichen Vorsorgekassen gewinnen, sondern wurde erneut als Gesamtsieger über alle Segmente - Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften, Pensionskassen und Vorsorgekassen -ausgezeichnet. Besonders beeindruckend ist der jeweils deutliche Abstand sowohl in der Gesamtwertung aller Finanzdienstleistungsunternehmen (mehr als 3 Punkte) als auch in der Spezialwertung der Vorsorgekassen (mehr als 6 Punkte) gegenüber dem zweitplatzierten Institut. Zusätzlich wurde die APK Vorsorgekasse AG mit einem Sonderpreis für Innovation für die Einführung einer App ausgezeichnet.

Die Auswertung erfolgte nach einem dreisäuligen Scoring-Modell durch die Wirtschafts- und Steuerberatungskanzlei BDO Austria. Der Fokus der Analyse lag 2020 auf den Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit sowie dem Umgang mit der Corona – Pandemie.

15.000 Arbeitgeber mit 480.000 Beschäftigten sowie 24.000 Selbständige vertrauen der APK Vorsorgekasse AG. Ihre Beiträge haben es ermöglicht, dass die APK Vorsorgekasse im Jahr 2020 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro an Abfertigungsvolumen überschreiten konnte. Dazu beigetragen hat auch das herausragende Veranlagungsergebnis 2019 mit 9,87 Prozent, übrigens der beste Wert aller betrieblichen Vorsorgekassen seit deren Gründung.

Service steht über allem

Bedingt durch die Covid-19-Pandemie haben sich sehr viele Unternehmen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getrennt. Die Beendigung eines Dienstverhältnisses durch den Arbeitgeber bewirkt, dass die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter einen Verfügungsanspruch gegenüber der Vorsorgekasse haben, wenn zumindest drei Beitragsjahre im System der Abfertigung Neu vorliegen.

Während von der APK Vorsorgekasse AG im März 2020 um 38 Prozent mehr Auszahlungsanträge verglichen mit 2019 versendet wurden, lag die Steigerung im April bereits bei 136 Prozent. Im Mai flaute diese explosionsartige Steigerung wieder ab, es wurden lediglich zwölf Prozent mehr Anträge versendet. „Gerade in Zeiten von Unsicherheit – und der Verlust des Arbeitsplatzes zählt definitiv dazu – ist uns ein optimaler Kundenservice wichtig. Trotz dieses enormen Andrangs auf Auszahlungen ist es unserem Team gelungen, diese so rasch wie möglich durchzuführen. Für unsere Kundinnen und Kunden waren wir telefonisch mit einer durchschnittlichen Wartezeit von unter zehn Sekunden erreichbar und wir konnten jedes Mails innerhalb eines Werktages beantworten“, sagt Dipl.-Ing. Thomas Keplinger, Mitglied des Vorstandes APK Vorsorgekasse AG.

2021 wird erneut eine Herausforderung

Die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie werden tief in das Jahr 2021 reichen. Es wird auch in Branchen und bei Arbeitgebern, die bisher Kündigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermeiden konnten, zu einem Personalabbau kommen. „Auch das kommende Jahr wird daher eine große Herausforderung werden. Mir ist es daher wichtig, dass wir möglichst rasch auf die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden reagieren“, sagt Keplinger. „Wir haben 2020 sehr deutlich gemerkt, wie wichtig es ist, ganz nah beim Kunden zu sein.“

App bringt Sonderpreis Innovation

Die APK Vorsorgekasse AG setzt bei der Information ihrer Kunden auf eine innovative Eigenentwicklung. „Als erste Vorsorgekasse Österreichs haben wir für unsere Kunden eine App entwickelt“, sagt Keplinger. Dank dieser detaillierten und übersichtlichen App wurde die APK Vorsorgekasse AG mit dem Sonderpreis Innovation ausgezeichnet. „Mit dieser App kann jeder Kunde rund um die Uhr sein Konto abrufen, Infos herunterladen und die monatlichen Beiträge der Arbeitgeber überprüfen. Unserer Kundinnen und Kunden wünschen eine rasche uns sichere Information auf ihrem Smartphone. Genau darauf haben wir reagiert.“, erklärt Keplinger.

APK veranlagt in nachhaltige Finanzprodukte

Die APK Vorsorgekasse veranlagt inzwischen mehr als die Hälfte des Volumens in Fonds, die das österreichische Umweltzeiten für nachhaltige Finanzprodukte tragen. Rund 135 Fonds haben Anfang dieses Jahres das österreichische Umweltzeichen, also die höchste Auszeichnung für nachhaltige Veranlagung, getragen. Alleine sechs dieser Fonds sind ausschließlich im Besitz der APK Vorsorgekasse AG. Zusätzlich gibt es noch einen weiteren Fonds für nachhaltige Immobilien in einem Gemeinschaftsprodukt mit anderen Investoren.





Über die APK Vorsorgekasse AG

Die APK Vorsorgekasse AG hat eine solide und sichere Eigentümerstruktur. Rund zwei Drittel der Anteile an der APK Gruppe stehen im Eigentum von österreichischen Industrieunternehmen, welche die Beteiligung auch im Interesse ihrer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen. Ein weiteres Drittel der Anteile steht im Eigentum öffentlicher Einrichtungen, die ebenso penibel auf eine sichere Veranlagung der Gelder achten.

