Die österreichische Antwort auf Online-Riesen kommt aus Tirol

netwin3.shop – die europäische Lösung aus Tirol für eine Verkaufs- und Auktionsplattform

Kirchberg in Tirol (OTS) - Seit November gibt es die Tiroler Lösung für den Online-Handel. Mit netwin3.shop haben heimischen Firmen und Geschäfte einen Online-Handel und können so ihren Umsatz und ihre Bekanntheit steigern. Aber auch für Privatpersonen ist netwin3.shop die ideale Plattform – nicht nur für den Einkauf, sondern auch für den Privatverkauf. Mit einem Cash-back-Modell werden die Nutzer am Gewinn beteiligt.



Die Corona-Krise mit den Lockdowns hat es aufgezeigt: Viele Händler haben zwar eine Online-Präsenz, jedoch fehlt es an entsprechender Bekanntheit und/oder einem Onlinehandel. Der heimische Handel kann nur zuschauen, wie die Pakete der Online-Riesen wie Amazon, Zalando, etc. ausgeliefert werden.

Mit der neuen Verkaufs- und Auktionsplattform netwin3.shop aus Tirol öffnet sich die Tür zum Online-Handel auch für heimische Geschäfte. „netwin3.shop dient als verlängerte Auslage für die Geschäfte. Über unsere Seite kann zudem die Bekanntheit der Firmen und Geschäfte gesteigert werden und Produkte online verkauft werden“, erzählt Firmengründer Stefan Pöll. Zudem kann bei einem Verkauf über netwin3.shop auch eine Kundenbindung erfolgen, indem neben der Zustellung eine Abholung im Shop angeboten wird.

Geschäftsmodell mit Win-Win-Effekt

Die Platzierung der Produkte auf netwin3.shop ist für den Anbieter kostenlos, erst bei einem Verkauf wird eine Erfolgsprämie in Höhe von vier Prozent fällig. Bei netwin3.shop werden die Verkäufer und Käufer am Erfolg der Plattform beteiligt – Cash-back lautet die Devise. 49 Prozent der Erfolgsprämie wird an die User wiederum ausgeschüttet. Die Registrierung ist kostenlos und jederzeit möglich, wobei eine Vernetzung nicht unbedingt erforderlich ist.

Durch netwin3.shop kann auch der heimische Handel einen zeitlich unbegrenzten Einkauf ermöglich. Durch die Nutzung der Online-Plattform ist das Geschäft rund um die Uhr geöffnet.

www.netwin3.shop/

1. europäische Verkaufs- und Auktionsplattform aus Tirol Hier geht's zum Online-Shop

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Pöll

Weinberg 56

6365 Kirchberg i/T

netwin3 @ outlook.at

00436642541908