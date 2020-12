COBIN claims: Im Gedenken an Dr. Wilhelm Rasinger

Anlegerschützer stand im Verein dem Beirat Anleger vor - seine Expertise wird fehlen

Wien (OTS) - Mit großer Bestürzung hat COBIN claims heute vom Ableben von Dr. Wilhelm Rasinger erfahren. Er stand im Verein dem Beirat Anleger vor. Dr. Rasinger war immer eine Stütze des heimischen Kapitalmarktes und verschaffte Kleinanlegern eine Stimme - die sich auch in der Arbeit von COBIN claims wieder fand. Vor allem sein Engagement, Scharfsinn und seine Fähigkeit, für Kleinanleger auch komplexe Zusammenhänge realitätsnahe darzustellen, wird uns immer in Erinnerung bleiben. Dr. Rasinger hat 2017 COBIN claims mit aus der Taufe gehoben. Das "IN" in COBIN claims steht für "INvestoren" - nicht zuletzt war immer die Person von Dr. Rasinger mit diesem Begriff untrennbar verbunden.

Der Vorstand von COBIN claims drückt allen Angehörigen sein tief empfundenes Beileid aus.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Oliver Jaindl, Obmann

01/376 00 31 - 100