„DIE.NACHT“: André Heller und Irene Fuhrmann bei „Willkommen Österreich“ am 15. Dezember in ORF 1

Außerdem: Doppelfolge für „DAVE“

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe strömen am Dienstag, dem 15. Dezember 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 die Gäste wieder in Corona-konformen Scharen, also zu zweit, ins „Willkommen Österreich“-Studio: Während der Universalkünstler André Heller seinen dritten (beinahe vierten) Besuch absolviert, ist die Fußballtrainerin und erste weibliche ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann erstmals bei Stermann und Grissemann zu Gast. Maschek, Russkaja und neue Studiomieter/innen, die sich im Silent-Disco-Slowfox durch die Sendung tanzen, komplettieren den „Willkommen Österreich“-Kader. Um 23.10 Uhr begibt sich „DAVE“ in einer Doppelfolge weiter auf die Suche nach Fame.

„Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann“ um 21.55 Uhr

Wie die beiden Moderatoren hat auch André Heller seine Räumlichkeiten dem guten Zweck zur Verfügung gestellt, nur dass seine „Untermieter/innen“ nicht zur Stille angehalten waren: Im Herbst waren die in Hellers Wiener Wohnung aufgezeichneten „Hauskonzerte“ in ORF III zu sehen. Mit seinem neuen Buch „Zum Weinen schön, zum Lachen bitter“ knüpft er an frühere literarische Erfolge an. „Ehrlich gesagt bin ich auch manchmal froh, wenn die Fantasie Pause hat“, kommentierte Grissemann das opulente Schaffen Hellers bei seinem letzten Besuch 2016. Ob der Ausnahmekünstler seiner Fantasie in der Zwischenzeit eine Pause gegönnt hat, erzählt er am Dienstag in „Willkommen Österreich“.

Das Gegenstück zum Hellerschen Lustwandeln ist die Zielstrebigkeit, mit der sich Irene Fuhrmann vom Käfigfußball ihrer Kindheit zur ersten weiblichen ÖFB-Teamchefin hochgearbeitet hat. Die gebürtige Wienerin betreut seit mittlerweile mehr als einer Dekade die Spielerinnen und glänzt dabei mit Einfühlungsvermögen und Stringenz. Ob sie diese beiden Eigenschaften in ihren Gastgebern wiederfindet, wird sich zeigen.

„DAVE“ in Doppelfolge ab 23.10 Uhr

Folge 6: Daves erste Begegnung mit einem Bauern entspricht genau seinen Erwartungen, und so werden er und Jan vom Bauern „versklavt“. Der Koffer ist schon wieder außer Reichweite, überall sind Tiere, und die Party der Liebe seines Lebens beginnt in zwei Stunden. Mit u. a. David Scheid, Markus Koschuh und Jennifer Frankl.

Folge 7: Dave hat die Handy-Nummer seiner großen Liebe in der Tasche und war auf der Party seines Lebens. Geht es ab jetzt wieder bergauf? In Salzburg gestrandet und auf der Suche nach seinem Auto sieht er sich seinem Lebenstraum, Influencer zu sein, sehr nahe, klärt so einiges aus seiner Vergangenheit und reitet auf einer regelrechten Glückssträhne. Mit u. a. David Scheid, Nancy Mensah-Offei, Young Krillin, Influencerin „13 ptx.“ und Michael Buchinger.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at