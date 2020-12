SERRO GmbH: 40 Prozent Wachstum in 2020

Ein Hidden Hero setzt Benchmarks im digitalen Healthcare-Marketing

Breitenfurt (OTS) - Die SERRO GmbH, eine full-service Kommunikationsagentur mit Spezialisierung auf digitale Instrumente für Kunden aus Pharma und Healthcare, konnte 2020 überzeugen, wachsen und der Krise trotzen. Highlights und Meilensteine sind die erste österreichische Full-Service-Zertifizierung bei dem pharmaspezifischen CRM-Tool VEEVA, der Ausbau der Video- und Animationsabteilung und der Eintritt in das internationale THE BLOC-Netzwerk.

Der Gründer und Eigentümer der SERRO GmbH, Gerald Serro, erklärt stolz: „Modernes Pharmamarketing ist digital und erfordert eine Strategie, die diesem Anspruch gerecht wird. Der Corona-bedingte Digitalisierungsschub hat jedes pharmazeutische Unternehmen dazu gebracht, seinen Marketingansatz zu überdenken und sucht nach Agenturpartnern, die entsprechende digitale Erfahrung einbringen können. Unser Erfolg in diesem turbulenten Jahr lässt sich darauf zurückführen, dass wir gezielt in neue Technologien und in das Know How junger Talente investiert haben. Wir haben nun 15 ständige MitarbeiterInnen und sind auf dem Weg von der ersten zur zweiten Umsatzmillion“.

Einziger österreichischer VEEVA Full-Service Content Partner

VEEVA hat sich auch in Österreich zu einer Standard Commercial Cloud Lösung der pharmazeutischen Industrie entwickelt. Gerald Serro betont: „VEEVA ist viel mehr als ein Freigabe Tool für analoge und digitale Unterlagen. Es ermöglicht einen akkordierten und reibungslosen Multichannel Approach im Produktmanagement. Darüber hinaus haben wir von SERRO den gesamten VEEVA-Zertifizierungsprozess („Multichannel“ und „Vault“) durchlaufen und sind stolz der einzige österreichische VEEVA Full-Service Content Partner zu sein. Somit können wir nicht nur modernste digitale HCP-Kommunikation in Form von Approved Emails, Engaged Meetings,etc . übernehmen, sondern auch alle Strukturkomponenten des VEEVA DAM (digital asset management innerhalb PromoMat – Referenzierungen, Brandportals, digital Publishing, etc) anbieten.“

Video und 3 D Animation im ständigen Ausbau

“Bewegtbilder schaffen Awareness. Die klassische Anzeige wurde längst als Kerntool abgelöst. Imagevideo, Erklärfilm und Infografik sind heute Standard in der Unternehmenskommunikation. Investitionen in die entsprechende Video- und Animationstechnik machen uns zum kompetenten Partner. Agentur und Filmstudio wachsen gerade auf insgesamt 300 m², und unsere Animationsexperten arbeiten mit der modernsten Hard- und Software, um das Storytelling zu Gesundheitsthemen auf eine völlig neue Stufe zu bringen“, sagt Gerald Serro und betont: „Selbstverständlich muss auch die medizinisch-wissenschaftliche Basis garantiert sein. Dies erreichen wir durch unsere Medical Advisors und Writers, die in den Projekten gemeinsam mit unseren Kreativ- und Technikstars arbeiten.“

THE BLOC-Partner: von Österreich in die Welt

Internationalisierung ist für Agenturen mit global tätigen Kunden ein bedeutendes Thema. Seit November ist SERRO Partner des weltweit am stärksten wachsenden Agenturnetzwerks im Healthcare-Bereich: THE BLOC (www.thebloc.com). „Der länderübergreifende Austausch beflügelt uns und unsere Kunden. THE BLOC vereint Spezialisten aus 29 Ländern. Das erlaubt uns, Trends frühzeitig zu erkennen und weltweite Best Practices für unsere Kunden umzusetzen. Über das Netzwerk können wir globale Kampagnen in Österreich umsetzen und auch unsere Lösungsansätze in die Welt hinaustragen.

Vielfalt als Schlüssel für Innovation

Das Management-Board von SERRO vereint mit Gerald Serro, Petra Fischbacher und Evelyn Schödl 60 Jahre nationale und internationale Erfahrung in und mit der Pharmaindustrie. Charaktere und Schwerpunkte ergänzen sich, was oft zu überraschenden Ansätzen führt. Vielfalt ist auch bei der Mitarbeiter-Auswahl wesentlich. Das SERRO-Team besteht aus Experten in allen relevanten Bereichen des digitalen Marketings und entwickelt sich ständig weiter. „Neben dem effizienten Einsatz von Standard-Tools wie Websites oder e-details, erarbeiten wir gerne Lösungen ‚von scratch‘ und begleiten die Kunden bei der Implementierung“, streicht Petra Fischbacher hervor. Und Evelyn Schödl, neu dabei seit Sommer 2020, ergänzt, „Uns allen ist es wichtig, im Pharmamarketing für unsere Kunden neue Wege zu finden und umzusetzen. Das komplementäre Wissen im SERRO-Team ist die Voraussetzung für solche innovativen und gleichzeitig praktikablen Lösungen.“

