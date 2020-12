NEOS zur Blutspende: Großbritannien setzt als nächstes Land die diskriminierungsfreie Blutspende um

Yannick Shetty: "Das ist ein großer Schritt für die LGBTIQ-Community und ich hoffe sehr, dass Österreich hier nicht zum Schlusslicht wird.“

Wien (OTS) - In Großbritannien durften Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), bislang 3 Monate seit dem letzten Geschlechtsverkehr nicht Blut spenden. Fortan soll diese Sperrfrist komplett entfallen und nur noch auf das individuelle Risikoverhalten einer Person unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung abgestellt werden – ein Schritt, den sich NEOS dringend auch in Österreich wünschen. Am ersten Dezember hat zu einem diesbezüglichen NEOS-Antrag im Gesundheitsausschuss ein Experten-Hearing stattgefunden, bei dem sich auch die geladenen Experten einig waren: die derzeitige Regelung, dass in Österreich MSM 12 Monate von der Blutspende rückgestellt und damit faktisch total ausgeschlossen werden, ist diskriminierend, unzeitgemäß und EU-rechtswidrig. „Wir hoffen sehr, dass das Versprechen von Gesundheitsminister Anschober, wenige Tage vor der Wien Wahl, die diskriminierungsfreie Blutspende bis Jahresende umzusetzen, keine Show-Politik war. Viel Zeit bleibt ihm allerdings nicht mehr“, meint NEOS-LGBTIQ-Sprecher Yannick Shetty dazu.

„Die aktuelle Verordnung muss so bald wie möglich um die Bestimmung ergänzt werden, wonach bei der Befragung des Spenders zu seinem Gesundheitszustand keine diskriminierenden Formulierungen verwendet werden dürfen. Es ist sehr bedauerlich, dass Österreich wie immer, wenn es um LGBTIQ-Angelegenheiten geht, keine Vorreiterrolle einnimmt. Es wäre allerdings beschämend, wenn Österreich nicht einmal unter einem grünen Bundesminister schafft, was in vielen Ländern bereits Realität ist.“, sagt Shetty.

