ÖBAG: Thomas Schmid tief betroffen über Ableben von Wilhelm Rasinger

Österreichischer Kapitalmarkt verliert herausragende Persönlichkeit

Wien (OTS) - „Mit Wilhelm Rasinger ist eine große Persönlichkeit und ein herausragender Vertreter des Kapitalmarkts von uns gegangen. Durch sein langjähriges Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz kämpfte er unerschrocken für die Rechte der Kleinanleger und eine Verbesserung der Aktionärskultur in Österreich. Wilhelm Rasinger verkörperte einen durchsetzungsstarken Interessensvertreter, der den Kapitalmarkt in Österreich wesentlich mitprägte und sich stets für eine Weiterentwicklung der Aktionärsdemokratie eingesetzt hat“, so ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid.

„Mit dem Ableben von Wilhelm Rasinger verlieren wir eine wesentliche Stimme am österreichischen Kapitalmarkt, die durch tiefgreifende Expertise und unbestrittenes Know-how geprägt war. Unser tiefes Mitgefühl und unsere Anteilnahme gelten in diesen schweren Stunden seiner Familie“, so ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid.

