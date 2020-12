Lehner: Reform schafft Basis für Harmonisierung

Wien (OTS) - „Die Sozialversicherungsreform hat die Basis für eine Harmonisierung in der Sozialversicherung geschaffen und gleichzeitig das berufsständische Prinzip festgelegt“, betont Peter Lehner, Co-Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger und SVS-Obmann in Reaktion auf die jüngste Kritik von FSG-Vertreter Andreas Huss. „Die Corona-Krise war eine Feuertaufe für die Reform. Die neue Struktur mit den fünf Trägern hat in der größten Gesundheitskrise der 2. Republik perfekt funktioniert“, betont Lehner, der mit 1. Jänner 2021 wieder den Vorsitz in der Konferenz übernimmt.

„Die Sozialversicherung der Selbständigen hat gezeigt, wie die Leistungsharmonisierung österreichweit funktioniert. Bundesländerweit gibt es in der SVS zwischen Bodensee und Neusiedlersee keine Unterschiede. Das garantiert der Ärztevertrag“, betont Lehner. „Es ist Aufgabe der Träger dafür zu sorgen, die Harmonisierung umzusetzen“, unterstreicht Lehner und erinnert an das berufsständische Prinzip und die Selbstverwaltung: „Jede Berufsgruppe hat andere Bedürfnisse. Diese Prinzipien ermöglichen das maßgeschneiderte Angebot für die Versicherten. Es gibt in der Krankenversicherung kein „One Size fits all“. Lehner spricht sich erneut gegen den von Huss geforderten trägerübergreifenden Risikoausgleich aus: „Der Risikoausgleich findet innerhalb der Träger statt und nicht über alle Träger hinweg. Dieses differenzierte Bild ist für eine erfolgreiche Sozialversicherung unumstößlich.“

Über den Dachverband der Sozialversicherungsträger:

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger wurde mit 1. Jänner 2020 gegründet. Die Organisation koordiniert und unterstützt die fünf gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungen ÖGK, SVS, BVAEB, PVA und AUVA und ist unter anderem für Digitalisierungsinitiativen, internationale und rechtliche Angelegenheiten, Statistik, Dienstrecht sowie Arznei- und Heilmittel zuständig. Das geschäftsführende Organ ist die Konferenz der Sozialversicherungsträger. Dieser gehören die Obleute und deren Stellvertreter der fünf Träger an. Am 14. Jänner 2020 wurden SVS-Obmann Peter Lehner als 1. Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger und die AUVA-Obmann-Stellvertreterin Ingrid Reischl als 2. Vorsitzende gewählt. Die Sitzungsführung rotiert unter den Vorsitzenden halbjährlich. Das Büro des Dachverbands wird von Büroleiter Martin Brunninger und seinem Stellvertreter Alexander Burz geleitet, hat rund 300 Mitarbeiter und seinen Sitz in der Kundmanngasse in Wien-Landstraße.

