Gefährdete Matura-Generation 2021: Diese Kompetenzen braucht es

Gratis Verteilung des MaturantInnen-Guide 2021 für zeitgerechte Informierung

Die Jugend nutzt als Generation der sogenannten ‚Digital Natives‘ digitale Tools ganz selbstverständlich und hat damit eine gute Grundlage für den Einstieg in die von der Digitalisierung geprägte Berufswelt. Dennoch sind darüberhinausgehende digitale Kompetenzen essenziell, um in der Arbeitswelt der Zukunft erfolgreich zu sein Mag. Ulrike Domany-Funtan, Generalsekretärin fit4internet

Wien (OTS) - Seit nunmehr einer Woche drücken neben den Schulpflichtigen auch die Abschlussklassen wieder die reale Schulbank - coronabedingte Umstellungen haben besonders sie getroffen. Deshalb unterstützt der best career MaturantInnen-Guide 2021 die rund 60.000 angehenden Maturierenden bei Bildungs- und Berufsentscheidungen. Die kostenlose Verteilung des Ratgebers direkt an den Schulen ist bereits in vollem Gange.

„Covid-19 stellt junge Menschen vor ganz besondere Herausforderungen“, betont das AMS und stellt im Guide kontaktlose Beratungslösungen, wie eine Erweiterung des Workshop-Angebots um Online-Formate, vor. Zusätzlich bietet auch das WIFI Hilfestellungen, die Bundesministerien für Inneres und Landesverteidigung präsentieren ihre umfassenden Karrieremöglichkeiten.



Dass eine fachliche Ausbildung allein nicht mehr ausreicht, bewiesen 2020 präsenzlose Hochschulen und Home Schooling: In 90 % aller Jobs sind digitale Kompetenzen heute unabdingbar. Deshalb bietet fit4internet (BMDW) zusammen mit dem best career MaturantInnen-Guide einen kostenlosen Check der digitalen Kompetenzen an - unter www.fit4internet.at/maturaguide. „Die Jugend nutzt als Generation der sogenannten ‚Digital Natives‘ digitale Tools ganz selbstverständlich und hat damit eine gute Grundlage für den Einstieg in die von der Digitalisierung geprägte Berufswelt. Dennoch sind darüberhinausgehende digitale Kompetenzen essenziell, um in der Arbeitswelt der Zukunft erfolgreich zu sein" , betont Mag. Ulrike Domany-Funtan, Generalsekretärin von fit4internet.

Der best career MaturantInnen-Guide von career Institut & Verlag erscheint jährlich in einer Gesamtauflage von 60.000 Stück, die kostenlos verteilt werden. Das E-Paper ist unter publikationen.career.gmbh erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter mg.career.gmbh



