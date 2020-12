Grüne Hietzing/Hetfleisch-Knoll fordert öffentliche Präsentation zur geplanten Erweiterung des Tiergartens Schönbrunn

Für Erhalt des Baumbestands, öffentliche Zugänglichkeit der Wege und Präsentation der Pläne

Wien (OTS) - Die Grünen Hietzing fordern eine öffentliche Präsentation der Pläne für die Erweiterung des Tiergartens Schönbrunn nach Süden, welche im Oktober 2020 angekündigt wurde.

Die kürzliche Markierung von Bäumen in der Umgebung des Tirolergartens, die jedoch lediglich Vermessungsarbeiten für die Erstellung eines Baumkatasters dienen, haben Befürchtungen geweckt, dass Rodungen bevorstehen könnten.

Christopher Hetfleisch-Knoll, Klubobmann der Grünen Hietzing: „Wir fordern Transparenz und eine öffentliche Präsentation der Pläne für die Tiergartenerweiterung. Unsere Hauptanliegen sind die größtmögliche Erhaltung des Baumbestands in der Umgebung des ‚Bundesforschungszentrum für Wald‘, sowie öffentliche und kostenfreie Zugänglichkeit der bestehenden Wege auch in Zukunft.“ Die Grünen Hietzing werden dieses Anliegen in Form einer Resolution in der kommenden Bezirksvertretungsitzung einbringen.

