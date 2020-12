„Hand in Hand durch Berg und Land“

Wien (OTS) - Die Naturfreunde feiern 2020 ihr 125jähriges Bestehen, Dr. Karl Renner wurde genau heute, am 14. Dezember 1870, also vor 150 Jahren, geboren. Er entwarf das bis heute aktuelle und bekannte Logo der Naturfreunde. Das Symbol des Handschlags, das für Solidarität und Gemeinschaftsgefühl steht, ist dieser Tage aktueller denn je.

Andreas Schieder, Vorsitzender der Naturfreunde Österreich, erinnert an den 150. Geburtstag von Dr. Karl Renner. Karl Renner wurde genau heute vor 150 Jahren, also am 14. Dezember 1870, in Unter Tannowitz (heute: Dolní Dunajovice; Tschechien) geboren. Für die Naturfreunde ein wichtiger Tag, war er doch Mitbegründer und Mitglied der österreichischen Naturfreunde und entwarf mit einer Handzeichnung das bis heute bestehende Logo mit dem Symbol des Handschlags und den drei Alpenrosen. Der Leitspruch „Hand in Hand durch Berg und Land“ war schnell gefunden.

„Das Symbol des Handschlags steht auch dafür, füreinander einzustehen. Gerade in dieser für viele Menschen so schwierige Pandemiezeit ist diese Einstellung und diese Bereitschaft ein wichtiger Teil, um diese Krise gemeinsam bestmöglich bewältigen zu können“ ist Andreas Schieder überzeugt.

Schon im Zeitalter des beginnenden Tourismus bemühten sich die Naturfreunde, einer breiteren Bevölkerungsschicht naturnahe und kostengünstige Freizeit- und Reiseaktivitäten zu ermöglichen. Die Basis der Naturfreunde sind seit jeher ein freundschaftliches Miteinander - unter Einbindung aller Randgruppen -, attraktive und zeitgemäße Freizeitaktivitäten sowie der schonende Umgang mit der Natur und Umwelt. Die Naturfreunde-Bewegung breitete sich in Österreich und Europa rasch aus.

Heute zählen die Naturfreunde Österreich rund 160.000 Mitglieder und die Naturfreunde Internationale mit 350.000 Mitgliedern, zu den größten Nichtregierungsorganisationen weltweit. Im Mittelpunkt der Naturfreunde-Arbeit, national und international, steht der Mensch in seiner nachhaltigen Beziehung zur Natur. Soziale Verantwortung, Natur- und Umweltschutz, Gemeinnützigkeit, die Werte und Philosophie der Naturfreunde, als tolerante, multikulturelle und internationale Organisation, begleiten die Naturfreunde seit ihrer Gründung vor 125 Jahren.

Rückfragen & Kontakt:

Naturfreunde Öffentlichkeitsarbeit:

Peter Emrich

Peter.emrich @ naturfreunde.at

+43 664 852 17 36