Toto: Achtfachjackpot – 280.000 Euro warten

Jackpots auch beim Zwölfer und in der Torwette

Wien (OTS) - Mit jeder Menge Jackpots endete die Toto Runde 50B am vergangenen Wochenende. Zum einen gab es – zum achten Mal in Folge – keinen Dreizehner. Somit geht es erstmals heuer um einen Achtfachjackpot, was die Gewinnsumme für den Dreizehner auf rund 280.000 Euro klettern lässt.

Es gab aber auch keinen Zwölfer, was hier zu einem einfachen Jackpot und zu einer erwarteten Zwölfer-Gewinnsumme von etwa 30.000 Euro führt.

Unberührt blieb schließlich auch der Jackpot im ersten Rang der Torwette, womit die Gewinnsumme für fünf richtige Ergebnisse die 20.000-Euro-Marke überspringt. Und auch im zweiten Rang gab es keinen Gewinn, womit hier ein einfacher Jackpot wartet.

Annahmeschluss für die Runde 51A ist am Dienstag um 17:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 50B

8fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 256.708,86 – 280.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 17.015,26 9 Elfer zu je EUR 420,10 136 Zehner zu je EUR 55,60 139 5er Bonus zu je EUR 22,60

Der richtige Tipp: 1 X 2 X 1 / 1 X 1 X 2 X X 1 2 2 1 2 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 19.917,12 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 975,07 Torwette 3. Rang: 1 zu EUR 1.218,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 139.915,58

Torwette-Resultate: +:2 2:2 1:+ 0:0 1:0

