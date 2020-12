Aus dmg wird BDO

Wien (OTS) - Im Dezember 2020 hat sich die dr. mayer gmbh wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft – kurz: dmg - dem BDO Netzwerk angeschlossen.



„Im Interesse unserer Kundinnen und Kunden galt es, den Wechsel so rasch und so unbürokratisch wie möglich zu gestalten – so können sie bereits jetzt von der Unterstützung des gesamten Netzwerks profitieren“, freut sich Herbert Dallinger, Partner bei dmg und nun bei BDO. Zusammen mit Hubert Knogler, ebenfalls Partner bei dmg und nun bei BDO, sowie 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verstärkt das ehemalige dmg Team ab sofort die BDO Oberösterreich GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft.



„Sowohl unser Selbstverständnis als Begleiter vor allem von mittelständischen und familiengeführten Unternehmen als auch unsere Unternehmenswerte wie Vertrauen, Individualität, Innovation und Loyalität decken sich mit den Schwerpunkten von BDO“, betont Hubert Knogler. Er selbst begleitet zahlreiche KMU sowie Freiberufler schon seit vielen Jahren und ist darüber hinaus im Real Estate Bereich engagiert. Herbert Dallinger hingegen ist Spezialist für Wirtschaftsprüfung, umfassende steuerliche Beratung von mittelständischen Unternehmen sowie Unternehmensnachfolge. „Aufgrund unserer Arbeitsweise sowie auch in Bezug auf unsere Tätigkeitsfelder sind dmg und BDO sicherlich eine optimale Kombination. Wir freuen uns daher sehr, dass wir unsere Kundinnen und Kunden in Oberösterreich in dieser nicht einfachen Zeit ab sofort mit vereinten Kräften unterstützen können“, so Thomas Lechner und Andreas Wödlinger, Partner bei BDO in Linz und Eferding.

