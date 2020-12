Beczała, Nylund, Skovhus, Janoska Ensemble, Josh., DENK, Molden u. v. m. musizieren für ORF-III-„Licht ins Dunkel“-Gala

Live am vierten Adventsonntag, dem 20. Dezember, um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Einen glanzvollen Gala-Abend zugunsten „Licht ins Dunkel“ mit zahlreichen Stars der Opernwelt, Lieblingen aus Schauspiel und Kabarett, besinnlichen Weihnachtsmelodien und einer Live-Auktionsgala für den guten Zweck präsentiert ORF III Kultur und Information am vierten Adventsonntag, dem 20. Dezember 2020, live aus dem ORF RadioKulturhaus um 20.15 Uhr. Im Mittelpunkt stehen die Gesellschaft für MukoPolySaccharidosen (MPS) und ähnliche Erkrankungen sowie das Inklusionstheater „Delphin“.

Auf der Bühne des Großen Sendesaals kann man sich auf Darbietungen der Klassik-Stars Piotr Beczała, Camilla Nylund und Bo Skovhus sowie auf das Janoska Ensemble freuen. Während Beczała, gemeinsam mit dem Janoska Ensemble, den Abend mit einem Weihnachtslied eröffnet, stimmt Nylund das André-Heller-Chanson „Zum Weinen schön, zum Lachen bitter“, u. a. begleitet von Pianist Helmut Thomas Stippich, an. Skovhus singt Franz Schuberts „Lindenbaum“ mit Akkordeonbegleitung von Nikola Djoric. In Zuspielungen sorgen weiters die St. Florianer Sängerknaben in der Stiftsbasilika St. Florian und Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager mit Orgelbegleitung im Wiener Stephansdom für besinnliche Momente. Auch das populäre Musikgenre ist hochkarätig vertreten: Ernst Molden musiziert im Duett mit Ursula Strauss, Josh. besingt die Weihnachtszeit in Wien mit seinem Lied „Kerzen, Karpfen und du“ und Birgit Denk performt mit ihrer Band „DENK“ unter dem Titel „Stö da vua“ eine deutsche Version des John-Lennon-Evergreens „Imagine“. Gemeinsam mit Schauspieler und MPS-Austria-Botschafter Wolfgang Böck gibt sie das Lied „Ned allan“ zum Besten. Weihnachtlich wird es u. a. bei einer Lesung von Wolfgang Böck und Maria Prähofer. Das Ensemble des Inklusionstheaters „Delphin“ präsentiert eine Szene aus dem Stück „Tagebuch“. Poetry Slammer Emil Kaschka gibt Einblicke in „Das Echo von Schneeflocken“. Humorvolles präsentiert Gerold Rudle mit einem Auszug aus seinem Kabarett „Ach du heilige …“.

Durch den Abend im Großen Sendesaal führen ORF-III-Moderator Peter Fässlacher und „Wien heute“-Moderatorin Elisabeth Vogel, die u. a. auch die Vertreter/innen der österreichischen MPS-Gesellschaft und des „Theater Delphin“ zum Gespräch bitten.

Aus dem Studio 3 des ORF RadioKulturhauses meldet sich ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr, die gemeinsam mit Rafael Schwarz, Auktionator des Dorotheums, einen regelmäßigen Blick auf die aktuellen Gebote der seit 30. November unter https://www.dorotheum.com/lid laufenden Online-Auktion des Dorotheums wirft. Bei dieser stehen insgesamt 19 Exponate sowie hochkarätige Kultur- und Kulinarik-VIP-Packages zur Versteigerung. Die Auktion schließt im Rahmen der Gala um 22.00 Uhr. An den Telefonen nehmen Proschat Madani, Jakob Seeböck, Monica Weinzettl, Mercedes Echerer, Andreas Onea, Cornelius Obonya, Florian Teichtmeister und Eva Maria Marold sowohl Spenden als auch Gebote für die Auktion entgegen. Als weiteren Höhepunkt verabreicht der Performance-Künstler donhofer. live im Großen Sendesaal einem „Husqvarna TE 150i“-Motorrad, das ebenfalls ersteigert werden kann, einen künstlerischen Anstrich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at