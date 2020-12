Traumhochzeit bei „Sturm der Liebe“ am 16. Dezember in ORF 2

Staffelstart: Christina Arends und Arne Löber ab 23. Dezember im Mittelpunkt der 17. Staffel

Wien (OTS) - Es war ein steiniger Weg, bis am Ende die wahre Liebe über alle Intrigen siegte – und so geben sich Franzi (Léa Wegmann) und Tim (Florian Frowein) bei „Sturm der Liebe“ am Mittwoch, dem 16. Dezember 2020, um 14.25 Uhr in ORF 2 in einer romantischen Kapelle das Jawort. Doch auch am schönsten Tag ihres Lebens verläuft nicht alles reibungslos. Trotzdem dürfen Überraschungsgäste bei einer Traumhochzeit nicht fehlen: Boris (Florian Frowein) lässt sich die Hochzeit seines Zwillingsbruders nicht entgehen und reist gemeinsam mit seiner großen Liebe Tobias (Max Beier) zu dem rauschenden Fest an.

Start für die 17. Staffel mit Christina Arends und Arne Löber als neues Traumpaar am 23. Dezember

Während das eine Traumpaar seinen Abschied vom „Fürstenhof“ feiert, rückt ab Mittwoch dem 23. Dezember, um 14.25 Uhr in ORF 2 die große Liebesgeschichte von Maja von Thalheim (Christina Arends) und Florian Vogt (Arne Löber) in den Mittelpunkt der ORF/ARD-Telenovela. Alles beginnt, als Maja von Thalheim in den „Fürstenhof“ kommt, um Trost bei ihrer Adoptivmutter Selina von Thalheim zu finden. Sie will dort ein neues Leben beginnen. Bei ihrem Streifzug durch den Wald auf der Suche nach guten Fotomotiven beobachtet die lebenslustige Maja ein Reh, das aus dem Unterholz tritt. Aus dem Augenwinkel bemerkt sie, wie ein Unbekannter mit einem Gewehr auf das Tier zielt. Ohne zu zögern springt sie schützend vor das Tier und gerät dabei selbst ins Visier des attraktiven Försters Florian Vogt. Maja macht dem neuen Waldhüter des 5-Sterne-Hotels „Fürstenhof“ schnell klar, was sie von ihm hält – nämlich nichts.

Mehr zu den Inhalten:

Traumhochzeit am Mittwoch, dem 16. Dezember, um 14.25 Uhr in ORF 2 (Folge 3513)

Kurz vor der Hochzeit von Tim (Florian Frowein) und Franzi (Léa Wegmann) bricht überall Hektik aus. Entsetzt erkennt Robert (Lorenzo Patané), dass er ganz auf das Backen der Hochzeitstorte vergessen hat. Maja (Christina Arends) sitzt durch ein Missgeschick auf dem Dach einer Almhütte fest. Aber auch die Braut bleibt von der Pechsträhne nicht verschont. Als Franzi und Christoph (Dieter Bach) bei der Kapelle eintreffen, in der die Hochzeit stattfinden soll und die Gäste bereits gespannt auf die Braut warten, lässt sich die Tür der Kapelle nicht mehr öffnen.

Staffelauftakt am Mittwoch, dem 23. Dezember, um 14.25 Uhr in ORF 2 (Folge 3516)

Ein zufällig aufgefundenes Dokument entpuppt sich als Schenkungsurkunde. Während Werner (Dirk Galuba) mit der Vernichtung des Dokuments glaubt, ein unangenehmes Problem für immer vom Hals zu haben, findet Robert (Lorenzo Patané) Interessantes darüber heraus. Christoph (Dieter Bach) scheint Stiftungsgelder veruntreut zu haben, beteuert vor Selina (Katja Rosin) aber seine Unschuld. Unterdessen versucht Florian (Arne Löber), einen vom Abschuss bedrohten Wolf zu retten. Gemeinsam mit Maja (Christina Arends) will er beweisen, dass es sich dabei um ein trächtiges Muttertier handelt.

