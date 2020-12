Deutsch: „Geringe Massentest-Beteiligung ist Folge der dilettantischen türkis-grünen Vorbereitung und Pannenserie“

Dank an BürgermeisterInnen, Organisationen und HelferInnen, die mit viel Einsatz und Professionalität gerettet haben, was zu retten war

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sieht in der geringen Beteiligung an den Massentests einen weiteren Beweis für das miserable Corona-Management der türkis-grünen Regierung. „Die Regierung hat ihr selbstgestecktes 60-Prozent-Beteiligungsziel nicht einmal ansatzweise erreicht – und sie hat sich die Schuld dafür selbst zuzuschreiben. Denn die mäßige Beteiligung ist eine direkte Folge der dilettantischen türkis-grünen Vorbereitung und der darauf folgenden Pannenserie samt Datenleck und IT-Ausfällen“, betonte Deutsch heute, Montag. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „ÖVP-Kanzler Kurz hat die Länder, BürgermeisterInnen und Organisationen mit seiner übereilten und unabgestimmten Ankündigung überfahren und sie mit der Abwicklung alleine gelassen. Die BürgermeisterInnen, Organisationen, das Bundesheer und die vielen HelferInnen vor Ort mussten für Kurz und Anschober die Kastanien aus dem Feuer holen und haben mit viel Einsatz und Professionalität gerettet, was noch zu retten war. Dafür gebührt ihnen großer Dank und Wertschätzung“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch steht fest: „Die geringe Testbeteiligung muss für die Regierung auch hinsichtlich der so wichtigen Corona-Schutzimpfungen ein Alarmsignal und vor allem ein Weckruf sein. Denn ganz offensichtlich hat die Bevölkerung aufgrund des türkis-grünen Managements by Chaos, mangelhafter Vorbereitung sowie schlechter und widersprüchlicher Kommunikation das Vertrauen in das Krisenmanagement der Regierung verloren. Wenn jetzt nicht endlich Professionalität statt Pfusch ins türkis-grüne Krisenmanagement einkehrt, wird die Regierung nach der Corona-Ampel und den Massentests auch die Impfaktion in den Sand setzen“, befürchtet Deutsch. (Schluss) mb/bj

